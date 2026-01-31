Zum Abschied nach über 20 Jahren: Karl-Heinz Fenks Wacker-Top-11

Er prägte in den vergangenen zwei Jahrzehnten den Weg des SV Wacker Burghausen maßgeblich mit: Karl-Heinz Fenk. Nach über 20 Jahren in verschiedenen Positionen hat das Wacker-Urgestein zum Ende des vergangenen Jahres seinen Posten des Sportlichen Leiters abgegeben und sich in die Fußballrente verabschiedet. In all den Jahren hat "Fenki", wie er von allen nur gerufen wird, viele Protagonisten kommen und gehen sehen. Mit FuPa schwelgt der 58-Jährige noch einmal in vergangenen Zeiten und erstellt seine ganz persönliche Top-Elf:
Uwe Gospodarek und Manuel Riemann
"Mit Uwe bekamen wir damals einen gestandenen Bundesliga-Keeper. Das war schon eine tolle Sache. Auch als Mensch ein feiner Kerl, mit ihm verbindet mich heute noch eine Freundschaft. Manuel Riemanns Stern ging damals in der dramatischen DFB-Pokalpartie gegen den FC Bayern (4:5 n.E., Anm.d.Red.) auf. Er wurde bei uns ausgebildet und machte seinen Weg bis in die Bundesliga. Eine tolle Geschichte."
Nico Herzig
"Nico hat immer alles gegeben, ein überragender Typ. Ich kann mich noch erinnern, als er damals in München gegen die Löwen in der Allianz Arena vor 55.000 Zuschauern mit angebrochenem Mittelfuß 90 Minuten durchgehalten hat. Das spricht für seinen Charakter."
Hrvoje Vukovic
"Er war für uns unglaublich wertvoll. Als Typ sehr, sehr stark. Hrvoje war eine absolute Bereicherung für uns."
Björn Hertl
"Was soll ich sagen: Björn war lange Jahre unser Kapitän. Ein absoluter Leadertyp und ein richtiger Anführer."
Thomas Drescher
"Dreschi war unser Linksverteidiger, aber noch wichtiger war er für die Stimmung in der Kabine. Ein sehr lustiger Typ, der die Truppe bei Laune gehalten hat."
Thomas Broich, Maximilian Nicu, Stefan Aigner
"Alle drei kamen aus unteren Ligen oder aus dem Nachwuchsbereich zu uns und haben sich in Burghausen brutal entwickelt. Alle drei haben später in der Bundesliga performt. Thomas Broich erhielt 2006 sogar einen Anruf von Jürgen Klinsmann, leider hat es für ihn dann nicht ganz gereicht für die Heim-WM damals. Ein Burghauser bei der Weltmeisterschaft, das wär`s gewesen...Thomas hatte übrigens nicht umsonst den Spitznamen "Mozart". Wenn du beispielsweise mit ihm im Auto unterwegs warts, hat er tatsächlich Mozart gehört."
Dragan Bogavac
"Ein genialer Stürmer! Und auch menschlich war Dragan schwer in Ordnung."
Marek Krejci
"Auch Marek war ein super Stürmer - leider schied er viel zu früh aus dem Leben. Er war in München unterwegs, fuhr dann nachts mit dem Auto nach Hause und hatte leider eine schweren Unfall. Jede Hilfe für ihn kam zu spät. Die Mannschaft war vollzählig auf der Beerdigung in Bratislava. Berührende Szenen, die einen fürs Leben prägen."
Trainer
Markus Schupp
"Mit Markus haben wir die tollste Zeit in der 2. Liga erlebt. Ab dem ersten Moment an haben wir uns super verstanden. Auch mit ihm verbindet mich heute noch eine Freundschaft:"