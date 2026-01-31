Zum Abschied nach über 20 Jahren: Karl-Heinz Fenks Wacker-Top-11 Illustre Namen aus der SV Wacker-Geschichte von Mathias Willmerdinger · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Heute und damals: Karl-Heinz Fenk (li.) kurz vorm Auftakt in die laufende Saison und als Torwarttrainer des SV Wacker im Jahr 2004 (rechtes Bild). – Foto: Mike Megapix/Imago Images

Er prägte in den vergangenen zwei Jahrzehnten den Weg des SV Wacker Burghausen maßgeblich mit: Karl-Heinz Fenk. Nach über 20 Jahren in verschiedenen Positionen hat das Wacker-Urgestein zum Ende des vergangenen Jahres seinen Posten des Sportlichen Leiters abgegeben und sich in die Fußballrente verabschiedet. In all den Jahren hat "Fenki", wie er von allen nur gerufen wird, viele Protagonisten kommen und gehen sehen. Mit FuPa schwelgt der 58-Jährige noch einmal in vergangenen Zeiten und erstellt seine ganz persönliche Top-Elf:

Torwart Uwe Gospodarek und Manuel Riemann

"Mit Uwe bekamen wir damals einen gestandenen Bundesliga-Keeper. Das war schon eine tolle Sache. Auch als Mensch ein feiner Kerl, mit ihm verbindet mich heute noch eine Freundschaft. Manuel Riemanns Stern ging damals in der dramatischen DFB-Pokalpartie gegen den FC Bayern (4:5 n.E., Anm.d.Red.) auf. Er wurde bei uns ausgebildet und machte seinen Weg bis in die Bundesliga. Eine tolle Geschichte." Abwehr Nico Herzig

"Nico hat immer alles gegeben, ein überragender Typ. Ich kann mich noch erinnern, als er damals in München gegen die Löwen in der Allianz Arena vor 55.000 Zuschauern mit angebrochenem Mittelfuß 90 Minuten durchgehalten hat. Das spricht für seinen Charakter."

Hrvoje Vukovic

"Er war für uns unglaublich wertvoll. Als Typ sehr, sehr stark. Hrvoje war eine absolute Bereicherung für uns." Björn Hertl

"Was soll ich sagen: Björn war lange Jahre unser Kapitän. Ein absoluter Leadertyp und ein richtiger Anführer."

Thomas Drescher

"Dreschi war unser Linksverteidiger, aber noch wichtiger war er für die Stimmung in der Kabine. Ein sehr lustiger Typ, der die Truppe bei Laune gehalten hat." Mittelfeld

Thomas Broich war einer der besten Kicker, die für den SV Wacker Burghausen gespielt haben. – Foto: Imago Images