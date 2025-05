Zum Abschied ein 1:1 - in Unterzahl

Dabei mussten die bereits vorher als Absteiger feststehenden Gastgeberinnen lange in Unterzahl auskommen. Nachdem sie den Tabellendritten recht gut im Griff hatten, erhielt Torhüterin Jessica Burkhardt kurz vor der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte. In der zweiten Halbzeit wechselte dann Jasmine Wismar zwischen die Pfosten. „Wir haben zu zehnt weiterhin super dagegen gehalten“, betonte Jessica Klement und war mit ihrer Mutter Jasmine Wismar als Trainergespann trotz einer ganzen Halbzeit in Unterzahl „ziemlich stolz und glücklich über das Unentschieden“. Nach einem 0:1-Rückstand hatten sich die Opel-Frauen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Justine Weber mit dem Ausgleich belohnen können.