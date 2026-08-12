Zum 80-jährigen Bestehen Sportwoche des SC Spelle-Venhaus vom 19. bis 22. August von red · Heute, 11:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Der SC Spelle-Venhaus veranstaltet aus Anlass seines 80-jährigen Vereinsbestehens vom 19. bis 22. August eine Sportwoche. Die Sparten Turnen, Indoor-Cycling, Basketball, Volleyball, Tennis und Fußball planen einige Veranstaltungen. Dabei ist auch für ein buntes Rahmenprogramm und Verpflegung gesorgt. Zum Abschluss werden der neue zweite Kunstrasenplatz und die Finnbahn offiziell eingeweiht.

Den Auftakt machen am Mittwoch, 19. August, im Getränke Hoffmann Stadion die Abteilungen Turnen und Indoor Cycling. Bei den Turnern beginnt um 17.30 Uhr „Fit Mix“ für Männer und Frauen, um 18.30 Uhr folgt „Tabata“ für Frauen, um 19.30 Uhr „Tabata“ für Männer. Interessierte können spontan mitmachen oder auch nur zuschauen. Empfehlung: Wenn möglich, eine Matte mitbringen. Um 18 Uhr steht ein Indoor-Cycling-Marathon auf dem Programm. In begrenzter Zahl sind noch Anmeldungen möglich.

Der Donnerstag, 20. August, steht ganz im Zeichen des Volleyballs. Die in die 3. Liga aufgestiegenen Frauen des SC Spelle-Venhaus erwarten um 19 Uhr in der Großturnhalle in Spelle die Zweitliga-Volleyballerinnen vom SC Union Emlichheim (2. Liga Pro). Eine hochinteressante Partie für das Team von SCSV-Trainer Stefan Jäger. Der Eintritt ist frei. Die Tennis-Abteilung des SCSV lädt am Freitag, 21. August, ab 18 Uhr zu einem Padel-Tennis-Turnier ein. Gäste können sich am Sportplatz verpflegen. Um 20 Uhr erwarten die U23-Fußballer des SCSV den SV Listrup zum Duell in der Bezirksliga.