Zum 100. Geburtstag: SV Riedlhütte erwartet SpVgg Unterhaching Fußballfest mit prominentem Gast: Kreisklassen-Aufsteiger bestreitet am Samstag sein Jubiläumsspiel gegen den Ex-Bundesligisten +++ Arpad Fekete wird Co-Spielertrainer von PM/Tobias Wittenzellner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Kicker des SV Riedlhütte erwartet am Samstag ein echtes Highlight. – Foto: Bernardo Picture

Auf dieses Spiel dürfen sich die Fußballfreunde im Bayerischen Wald freuen: zum 100-jährigen Vereinsbestehen des SV Riedlhütte gastiert am Samstag die SpVgg Unterhaching auf dem Sportgelände des Kreisklassen-Aufsteigers. Der ehemalige Bundesligist setzt damit einen besonderen Akzent im Jubiläumsjahr des SVR und gratuliert zugleich zum Aufstieg. Ende Mai hatten Valkov, Eichinger und Co. in der Relegation mit einem spektakulären 4:3 über Innernzell die Rückkehr in die Kreisklasse perfekt gemacht.

"Für den SV Riedlhütte ist diese Begegnung weit mehr als ein gewöhnliches Freundschaftsspiel. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten bietet sich die seltene Gelegenheit, einen ehemaligen Bundesligisten aus nächster Nähe zu erleben. Gleichzeitig schlägt die Partie eine Brücke zwischen Spitzen- und Amateurfußball und würdigt das ehrenamtliche Engagement, das den Verein seit mittlerweile einem Jahrhundert trägt. Wir hoffen deshalb auf zahlreiche Zuschauer und eine festliche Atmosphäre", lassen die Verantwortlichen gegenüber FuPa verlauten.

Mit der SpVgg Unterhaching reist einer der bekanntesten Fußballvereine Bayerns nach Riedlhütte. Der Traditionsklub spielte in den vergangenen Jahren sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga Bayern und genießt insbesondere wegen seiner erfolgreichen Nachwuchsarbeit einen hervorragenden Ruf. Zahlreiche Talente schafften von Unterhaching aus den Sprung in den Profifußball, darunter Nationalspieler Karim Adeyemi und Maurice Krattenmacher. Auch heute verfolgt der Verein konsequent seinen Weg mit jungen Spielern. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga gelang der Mannschaft unter Trainer Sven Bender in der abgelaufenen Spielzeit ein erfolgreicher Neustart in der Regionalliga Bayern. Obwohl die Hachinger sportlich um die Rückkehr in die 3. Liga mitspielten, verzichtete der Verein jedoch aus wirtschaftlichen Gründen auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Eng verbunden mit der Entwicklung des Vereins ist Präsident Manfred "Manni" Schwabl, der seine Teilnahme am Gastspiel in Riedlhütte bereits zugesagt hat und die Mannschaft persönlich in den Bayerischen Wald begleiten wird. Der frühere Bundesliga-Profi und Nationalspieler führt die Spielvereinigung seit vielen Jahren und gilt weit über die Vereinsgrenzen hinaus als das Gesicht Unterhachings. Schwabl steht für eine nachhaltige Vereinsführung, wirtschaftliche Vernunft und die konsequente Förderung eigener Talente. Unter seiner Führung entwickelte sich der Klub zu einer der angesehensten Talentschmieden im deutschen Fußball. Erst vor wenigen Wochen betonte der 60-Jährige erneut, dass wirtschaftliche Stabilität die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins sei.





Ex-Nationalspieler Sven Bender gastiert mit seiner SpVgg Unterhaching im Bayerischen Wald. – Foto: Sven Leifer