Zum 100. Geburtstag: SV Riedlhütte erwartet SpVgg Unterhaching

Auf dieses Spiel dürfen sich die Fußballfreunde im Bayerischen Wald freuen: zum 100-jährigen Vereinsbestehen des SV Riedlhütte gastiert am Samstag die SpVgg Unterhaching auf dem Sportgelände des Kreisklassen-Aufsteigers. Der ehemalige Bundesligist setzt damit einen besonderen Akzent im Jubiläumsjahr des SVR und gratuliert zugleich zum Aufstieg. Ende Mai hatten Valkov, Eichinger und Co. in der Relegation mit einem spektakulären 4:3 über Innernzell die Rückkehr in die Kreisklasse perfekt gemacht.
"Für den SV Riedlhütte ist diese Begegnung weit mehr als ein gewöhnliches Freundschaftsspiel. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten bietet sich die seltene Gelegenheit, einen ehemaligen Bundesligisten aus nächster Nähe zu erleben. Gleichzeitig schlägt die Partie eine Brücke zwischen Spitzen- und Amateurfußball und würdigt das ehrenamtliche Engagement, das den Verein seit mittlerweile einem Jahrhundert trägt. Wir hoffen deshalb auf zahlreiche Zuschauer und eine festliche Atmosphäre", lassen die Verantwortlichen gegenüber FuPa verlauten.
Mit der SpVgg Unterhaching reist einer der bekanntesten Fußballvereine Bayerns nach Riedlhütte. Der Traditionsklub spielte in den vergangenen Jahren sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga Bayern und genießt insbesondere wegen seiner erfolgreichen Nachwuchsarbeit einen hervorragenden Ruf. Zahlreiche Talente schafften von Unterhaching aus den Sprung in den Profifußball, darunter Nationalspieler Karim Adeyemi und Maurice Krattenmacher. Auch heute verfolgt der Verein konsequent seinen Weg mit jungen Spielern. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga gelang der Mannschaft unter Trainer Sven Bender in der abgelaufenen Spielzeit ein erfolgreicher Neustart in der Regionalliga Bayern. Obwohl die Hachinger sportlich um die Rückkehr in die 3. Liga mitspielten, verzichtete der Verein jedoch aus wirtschaftlichen Gründen auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen.
Eng verbunden mit der Entwicklung des Vereins ist Präsident Manfred "Manni" Schwabl, der seine Teilnahme am Gastspiel in Riedlhütte bereits zugesagt hat und die Mannschaft persönlich in den Bayerischen Wald begleiten wird. Der frühere Bundesliga-Profi und Nationalspieler führt die Spielvereinigung seit vielen Jahren und gilt weit über die Vereinsgrenzen hinaus als das Gesicht Unterhachings. Schwabl steht für eine nachhaltige Vereinsführung, wirtschaftliche Vernunft und die konsequente Förderung eigener Talente. Unter seiner Führung entwickelte sich der Klub zu einer der angesehensten Talentschmieden im deutschen Fußball. Erst vor wenigen Wochen betonte der 60-Jährige erneut, dass wirtschaftliche Stabilität die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins sei.
Im Mittelpunkt steht allerdings nicht allein das Kräftemessen zwischen dem Regionalligisten aus dem Münchner Süden und dem unterklassigen Gastgeber, sondern vor allem das gemeinsame Feiern eines besonderen Vereinsjubiläums. Anpfiff im Waldstadion ist am Samstag um 17 Uhr. Bereits ab 14.30 Uhr treffen im Vorspiel die A-Junioren der SG Riedlhütte und des SV Thurmansbang aufeinander.
Kurz vor dem sportlichen Höhepunkt kann der SV Riedlhütte zudem personelle Verstärkung vermelden. Mit Arpad Fekete kehrt ein bekanntes Gesicht zum SVR zurück. Der 38-Jährige wechselt nach einer Saison bei Kreisliga-Absteiger SpVgg Oberkreuzberg zurück zu seinem früheren Verein, bei dem er bereits über Jahre hinweg zu den Leistungsträgern gehörte. Künftig soll der erfahrene Defensivspieler dem jungen Team sowohl in der Abwehr als auch im Spielaufbau zusätzliche Stabilität verleihen. Darüber hinaus wird er Chefanweiser Stefan Braml als spielender Co-Trainer unterstützen.
Zudem hat der SVR mit Mario Pinker (zuletzt TV Freyung) einen zusätzlichen Torhüter ins Team geholt. Der 20-Jährige spielte bereits bis zur C-Jugend beim SVR, wohin er über die damalige Bayerwald-Talentschmiede den Weg fand. "Er hat mit den meisten Spielern der Mannschaft bereits zusammengespielt", so Sportchef Sepp Weinberger, der ebenso wie sein Mitstreiter Michael Heyn dem 1,98 Meter großen Hünen zutraut, in Zukunft die Nummer eins im Tor des SVR zu werden. Aktuell baut der Klub zwischen den Pfosten aber noch auf Stammkeeper und Co-Trainer Kurt Kroner (40).
Ungeachtet des Aufstiegs setzt der SVR weiterhin konsequent auf zahlreiche Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen sowie den bewährten Aufstiegskader. Einzig Kapitän Fabian Hartl hat sich aus beruflichen Gründen vorerst ausgeklinkt.