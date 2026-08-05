Zuletzt Regionalliga: Nürnberg verleiht Toptalent nach Österreich

Ab nach Österreich: Tino Kusanovic (li.) hofft bei der SV Ried auf den Durchbruch. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der 1. FC Nürnberg hat einen Hochveranlagten aus dem eigenen Nachwuchs zumindest temporär abgegeben. Der Club verleiht Offensivmann Tino Kusanovic für eine Spielzeit lang nach Österreich zum Erstligisten SV Oberbank Ried. Bei den Oberösterreichern aus dem Innviertel soll der 18-Jährige in erster Linie Wettkampfhärte auf Profiniveau sammeln.

Im U13-Alter war Kusanovic, der in Nürnberg das Licht der Welt erblickte, in den Nachwuchs des 1. FCN gewechselt. Sein Weg ging stetig nach oben. Im Februar 2025 unterschrieb er am Valznerweiher seinen ersten Profivertrag, im Herbst 2025 überzeugte er bei der U17-WM in Katar mit Toren für sein Heimatland Kroatien. Das rückte ihn in den Fokus internationaler Talentspäher. In der vergangenen Saison kam er in der U23 der Nürnberger in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und steuerte acht Treffer zum Meistertitel der Club-Amateure bei. Doch bei Miro Klose konnte der Youngster, der in der Spielzeit 2024/25 gegen den 1. FC Köln sein Debüt in der 2. Liga gab, offensichtlich nicht wirklich punkten. Deshalb nun die Leihe mit der Hoffnung, dass der Hochtalentierte gestärkt zurückkommt.

"Die Leihe zur SV Ried ist für alle Seiten eine gute Lösung. Tino kann dort auf einem guten Niveau Spielpraxis sammeln und sich beweisen. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Österreich alles Gute und viel Erfolg", erklärt Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou in einer Pressemitteilung kurz und knapp die Intention hinter dem Tapetenwechsel.



