Zuletzt Regionalliga: Junioren-Nationalspieler zieht`s zu Köllner

Mauro Hämmerle verlässt die U23 des FC Augsburg. – Foto: Imago Images

Nach Oliver Sorg ( >>>hier geht`s zum ausführlichen Transferbericht! ) verlässt mit Mauro Hämmerle ein zweites österreichisches Talent den FC Augsburg und kehrt in die Heimat zurück. Der 18-jährige Hämmerle schließt sich dem FC Blau-Weiß Linz an und folgt damit dem Lockruf von Michael Köllner (u.a. Ex-Coach 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München), der bei den Donaustädtern als Cheftrainer fungiert. Nach dem Abstieg aus der österreichischen Bundesliga wollen die Linzer in der zweiten Liga wieder angreifen.

Michael Köllner lässt in einer von den Oberösterreichern verbreiteten Pressemitteilung zum Neuzugang aus Augsburg wissen: "Wenn man die Chance hat, einen aktuellen U19-Nationalspieler verpflichten zu können, dann ist es eine Verpflichtung, sich mit so einem Spieler ernsthaft und gründlich zu beschäftigen. Am Ende dieser Analyse und der Gespräche sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass sowohl für Mauro unser Klub der richtige Schritt sein kann als auch wir mit Mauro unsere ambitionierten Ziele erreichen können. Diesen Spagat, erfolgreich als Verein auf Anhieb zu sein und bei Mauro viele Entwicklungsschritte auszulösen, wollen wir angehen und meistern."

Der gebürtige Vorarlberger Hämmerle wechselte bereits in der Spielzeit 2023/24 im U17-Alter ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg. In der vergangenen Saison 2025/26 kam er 13 Mal für die U19 des FCA in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz, in denen ihm sechs Treffer gelangen. 15 Mal wurde er von U23-Coach Markus Feulner in der Regionalliga Bayern eingesetzt. Schon in der Spielzeit 2024/25 unter Tobias Strobl gab er sein Debüt im Herrenbereich und kam neunmal in der höchsten Amateurklasse Deutschlands zum Einsatz. Sein erstes Tor im Herrenbereich gelang ihm am 29. August 2025 beim denkwürdigen 4:3-Auswärtssieg des FC Augsburg II bei den Würzburger Kickers, als die FCA-Youngsters einen 0:3-Rückstand noch umbogen.