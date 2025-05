Zuletzt Junioren-Bundesliga: Nördlingen holt Rathgeber aus Heidenheim

Der TSV 1861 Nördlingen bastelt weiter mit Hochdruck an einer schlagkräftigen Truppe für die kommende Spielzeit 2025/26 in der Bayernliga Süd und ist auf dem Transfermarkt erneut aktiv geworden. Der Sportliche Leiter Julian Brandt, der bei den Riesern zusätzlich als spielender Co-Trainer fungiert, kann bereits den vierten Neuzugang präsentieren. U19-Bundesliga-Spieler Bernd Rathgeber wechselt aus dem Nachwuchs des Bundesligisten 1. FC Heidenheim zum TSV 1861 Nördlingen.

Bernd Rathgeber selbst sagt zu seiner neuen Herausforderung: "Ich freue mich sehr, meine ersten Schritte im Herrenbereich in meiner Heimat beim TSV Nördlingen machen zu dürfen. Die Mannschaft hat enormes Entwicklungspotenzial und ich kann es kaum erwarten, mit vielen mir bekannten Gesichtern in der kommenden Saison zusammenzuspielen. Die Sportliche Leitung rund um das Trainerteam hat mir einen Weg aufgezeigt, mit dem ich mich vollständig identifizieren kann."

Nördlingens Sportlicher Leiter Julian Brandt lässt in einer offiziellen Pressemitteilung zum Transfer wissen: "Mit Bernd gehen wir unseren Weg konsequent weiter. Er ist unser vierter Sommerneuzugang unter 24 Jahren. Wir möchten die talentiertesten Spieler der Region in der Mannschaft haben und in Heidenheim hat er eine hervorragende Ausbildung genossen."

Der 18-Jährige kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück. Die vergangenen Jahre hatte Rathgeber im Nachwuchsbereich des 1. FC Heidenheim verbracht. In der vergangenen Spielzeit 2023/24 kam er bereits auf 18 Einsätze in der Junioren-Bundesliga-Staffel Süd/Südwest. In der in Kürze zu Ende gehenen aktuellen Saison 2024/25 brachte er es insgesamt auf 24 Einsätze für die U19 des Bundesligisten. Vor Kurzem durfte er sich gegen den FC Bayern München und den Chemnitzer FC von Anfang an beweisen.