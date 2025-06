Zuletzt in Mitterdorf: SG Bruck/Schwand stellt neuen Chefcoach vor

Der 57-jährige Fußballfachmann ist in der Region kein Unbekannter. Bei der SG Mitterdorf/Neubäu hat er in den vergangenen Jahren erfolgreich gearbeitet und sich einen Ruf als engagierter und kommunikativer Trainer erarbeitet, der sowohl fußballerisch als auch menschlich überzeugt. Zuvor coachte er unter anderem DJK-SV Rettenbach und den FC Untertraubenbach. Auch im Jugendbereich des ASV Cham und in Deggendorf war er einst tätig.



„Mit Günter Zistler gewinnen wir einen Trainer, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Er steht für modernen Fußball, klare Ansprache und Leidenschaft – alles Eigenschaften, die wir bei der Weiterentwicklung unseres Teams schätzen“, sind die Abteilungsleiter Manuel Götz und Jörg Faltermeier überzeugt.



Auch Günter Zistler freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich auf die Herausforderung bei der SG. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv, und ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft.“



Fabian Frimberger bleibt weiterhin als spielender Co-Trainer Teil des Trainerteams und wird Zistler aktiv auf dem Platz unterstützen. Verstärkung erhält der neue Chefcoach zudem durch drei Neuzugänge: Florian Habermeier und Nico Robold wechseln vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf zur SG und bringen wertvolle Erfahrung mit. Außerdem stößt Kilian Duscher zum Team, der nach seiner Jugendzeit bei der JFG Hammersee über den SV Schwandorf-Ettmannsdorf nun in seinem ersten Herrenjahr den nächsten Schritt wagt. Mit neuem Trainer, bewährtem Co-Trainer und frischem Personal blickt die SG Bruck / Alten-Neuenschwand optimistisch auf die kommende Kreisklassen-Spielzeit.