Zuletzt in Bad Heilbrunn: Keilwerth übernimmt zum vierten Mal als Trainer den FC Geretsried

Willkommen zurück beim FC Geretsried: Vorsitzender Sandro Gruner (li.) und Trainer Gerhard Keilwerth. – Foto: Red

Keilwerth kehrt zu seinem Herzensverein zurück. Der 59-Jährige heuert beim FC Geretsried an und übernimmt den A-Klassisten im Kampf um den Klassenerhalt.

Der FC Geretsried ist nunmal sein Herzensverein. Bereits zum vierten Mal übernimmt Gerhard Keilwerth jetzt das Traineramt beim Fußballklub von der Böhmwiese und tritt damit beim A-Klassisten die Nachfolger von Christian Kovacevic an. „Die neue Vorstandschaft um Sandro Gruner ist auf mich zugekommen“, berichtet der 59-Jährige. Er habe nur kurz überlegen müssen, dann sagte er zu: „Ich mag den Verein, die Verantwortlichen, die Spieler und die Zuschauer.“

Bis zum Sommer vergangenen Jahres war Keilwerth beim SV Bad Heilbrunn zwei Jahre lang für die Reserve zuständig, zuvor trainierte der frühere Landesliga- und Bezirksliga-Kicker den BCF Wolfratshausen II, den SV Gelting und eben mehrfach den FC Geretsried.