Zuletzt hielt er sich beim Club fit: Kornburg holt Pinola!

Dieser Namen weckt schöne Erinnerungen. Im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen, in Mittelfranken - vielleicht sogar in ganz Bayern. Rund um 2010 mauserte sich Javier Pinola im Trikot des 1. FC Nürnberg zu einer Club-Legende. Anfang September wechselte Pinola zum TSV Kornburg, wie der Verein via Pressemitteilung verkündet. Es handelt sich aber dabei um den Junior. Denn Luciano, der Sohn des ehemaligen argentinischen Nationalspielers, hat sich dem Bayernligisten angeschlossen.

Der 18-Jährige wurde bei dem Verein ausgebildet, bei dem sein Vater seine Profi-Karriere beendet hat. Nämlich beim legendären und traditionsreichen Club Atletico River Plate in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Erster Halt in Deutschland war auch für Pinola jun. der Valznerweiher. Dort hat er sich im Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten zuletzt fit gehalten. Und nun der Schritt zum TSV Kornburg, "wo er sich nun in der Bayernliga als junger Spieler im deutschen Herrenfußball entwickeln soll", lässt sich Trainer Hendrik Baumgart in genannter Medieninformation zitieren. Zweimal wurde der Abwehrspieler bereits eingewechselt.

Und der Youngster scheint das Talent in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Er bringt ein ähnliches Profil wie sein Vater, der 203 Bundesliga-Spiele und 58 Partien im Unterhaus absolviert hat, mit - wobei dessen Fußballstapfen schon sehr groß sind. "Mit ihm gewinnen wir einen talentierten und vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der sofort einsatzbereit ist", freut sich sein künftiger Coach. "Luciano ist der Sohn von Club-Legende Javier Pinola, so dass wir uns als Verein und als Trainerteam auch über das uns entgegengebrachte Vertrauen sehr freuen."