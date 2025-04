Zuletzt beim Tabellenführer tätig: Gerwisch setzt neuen Trainerimpuls

Der Aufsteiger und amtierende Kreismeister des Jerichower Landes zittert in der Landesklasse 2 um den Klassenerhalt. Nach sieben Partien in Folge ohne Sieg - davon zuletzt vier Niederlagen zum Start ins neue Jahr - liegen die Gerwischer bereits sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer. Mit der Verpflichtung des neuen Trainers - Phillip Baumgartl steht Gädke als neuer Assistent zur Seite - erhoffen sich die Blau-Weißen nun noch einmal einen neuen Impuls im Abstiegskampf. Schon am Wochenende soll das neue Gespann im Gastspiel beim SV Eintracht Gommern an der Seitenlinie stehen. Zu den FuPa-Profilen:

>> Michael Gädke