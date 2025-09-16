Zuletzt beim FC Bayern: Hallescher FC nimmt Youngster unter Vertrag

Das Transferfenster hat geschlossen, doch der Hallesche FC hat noch einmal personell nachgelegt. Mit Lennard Becker sicherte sich der Regionalligist die Dienste eines talentierten Mittelfeldspielers, der zuletzt in Diensten des FC Bayern München stand.

Die A-Junioren des deutschen Rekordmeisters führte der 19-Jährige als Kapitän aufs Feld, für die zweite Herrenmannschaft lief Becker bereits 22 Mal in der Regionalliga Bayern auf. Nun unterschrieb der seit Sommer vereinslose Youngster einen Vertrag für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison bei den Saalestädtern. Zum Spielerprofil:

"Die Möglichkeit, einen Spieler wie Lennard zu verpflichten, ergibt sich nicht oft", sagte HFC-Sportdirektor Daniel Meyer über die Unterschrift des 1,90-Meter-Mannes. Becker hatte seine fußballerische Ausbildung einst beim Hoyerwerdaer FC begonnen, wurde dann im Nachwuchs der SG Dynamo Dresden ausgebildet und wechselte im Sommer 2022 nach München.

Nun trägt der Neuzugang die Rückennummer 25 beim Halleschen FC und soll - sofern die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft - schon am Mittwochabend im Gastspiel beim Chemnitzer FC im Kader stehen. "Wir können damit unserem Mittelfeld nicht nur den gesuchten physisch starken Spieler zuführen, sondern erhalten zudem Führungsqualität und die nach der Verletzung von Lorenz verlorene Breite in diesem Mannschaftsteil", erklärte Meyer.

