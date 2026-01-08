Zuletzt beim BFC Dynamo: Tasmania Berlin holt Regionalliga-IV

Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Adjakson Ramos hat der SV Tasmania Berlin einen zweiten Winter-Transfer getätigt.
Sportlich hat der SV Tasmania Berlin in der Hinrunde der laufenden NOFV-Oberliga-Saison ordentlich Ausrufezeichen gesetzt und sich so das Überwintern an der Tabellenspitze gesichert. Während der Ball nun etwas ruht, sind die Neuköllner abseits des Rasens fleißig und basteln am Kader. Mit Adjakson Ramos wurde bereits Mitte Dezember ein spannender Neuzugang vorgestellt. Der 23-Jährige kommt aus dem Ausland und ist aktiver Nationalspieler des kleinen Inselstaates São Tomé e Principe, der vor der Westküste Afrikas liegt. (FuPa berichtete)
In dieser Woche folgte eine weitere positive Nachricht, denn Top-Torjäger Pedro Vitor Cruz Magalhaes hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, bleibt dem Verein mindestens bis Juni 2027 erhalten. (FuPa berichtete)
Mit Fatih Baca konnte nun der zweite Winter-Neuzugang und damit die dritte wichtige Personalie präsentiert werden. Der 25-Jährige, der bei Hertha BSC, Tennis Borussia und Viktoria Berlin ausgebildet wurde, spielte im Herrenbereich bisher ausschließlich für Regionalligisten. Angefangen bei Viktoria Berlin ging es über den Berliner AK und die Würzburger Kickers vor ziemlich genau einem Jahr schließlich zum BFC Dynamo, bei dem Baca in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit regelmäßig zum Einsatz kam. Insgesamt kann der Innenverteidiger auf über 100 Viertligapartien in seiner bisherigen Karriere zurückblicken.
Nun geht es für Baca also erstmals eine Liga tiefer, doch eine Rückkehr in die Regionalliga Nordost scheint mit dem neuen Arbeitgeber durchaus möglich. Tas liefert sich in der Oberliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Lichtenberg 47, der bei einem absolvierten Spiel weniger derzeit drei Punkte zurückliegt.