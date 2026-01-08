– Foto: Kerstin Kellner

Zuletzt beim BFC Dynamo: Tasmania Berlin holt Regionalliga-IV Zweiter Winter-Neuzugang Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord Tasmania Fatih Baca

Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Adjakson Ramos hat der SV Tasmania Berlin einen zweiten Winter-Transfer getätigt.

Sportlich hat der SV Tasmania Berlin in der Hinrunde der laufenden NOFV-Oberliga-Saison ordentlich Ausrufezeichen gesetzt und sich so das Überwintern an der Tabellenspitze gesichert. Während der Ball nun etwas ruht, sind die Neuköllner abseits des Rasens fleißig und basteln am Kader. Mit Adjakson Ramos wurde bereits Mitte Dezember ein spannender Neuzugang vorgestellt. Der 23-Jährige kommt aus dem Ausland und ist aktiver Nationalspieler des kleinen Inselstaates São Tomé e Principe, der vor der Westküste Afrikas liegt. (FuPa berichtete) In dieser Woche folgte eine weitere positive Nachricht, denn Top-Torjäger Pedro Vitor Cruz Magalhaes hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, bleibt dem Verein mindestens bis Juni 2027 erhalten. (FuPa berichtete)