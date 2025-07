Zuletzt bei Schweinfurt 05: Pati Hofmann schließt sich den Kickers an

Die Würzburger Kickers verstärken weiter ihre Offensive. Mit Patrick Hofmann , der bereits als Gastspieler beim Test in Karlburg für Aufmerksamkeit sorgte, wechselt nun ein erfahrener Flügelspieler vom 1. FC Schweinfurt 05 an den Dallenberg.

Hofmann spielte in seiner Jugend für die JFG Würzburg Süd-West und den Würzburger FV. Bei den Blauen sammelte der 33-jährige reichlich Erfahrung in der Bayernliga. In seinen vier Spielzeiten beim TSV Aubstadt und zuletzt beim 1. FC Schweinfurt 05 konnte er in der Regionalliga Bayern überzeugen.

"Ich freue mich riesig, künftig das Trikot der Kickers zu tragen", sagt Hofmann. "Ich konnte die Mannschaft schon bei einigen Trainingseinheiten und Testspielen kennenlernen und habe gemerkt, dass es einfach passt. Auch die Gespräche mit Coach Marc Reitmaier und Sebastian Neumann waren sehr positiv, so war mir schnell klar: Der Wechsel zum FWK ist der richtige Schritt."