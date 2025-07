Zuletzt bei Kosovos Meister: Geretsried holt 60-fachen Regionalliga-Spieler

Geretsried – Vor dem Saisonstart lässt der TuS Geretsried nochmal aufhorchen: Aus dem Kosovo kommt Edin Hyseni zum Bayernliga -Aufsteiger, der auch in Bayern kein Unbekannter ist.

Beim amtierenden Meister Kosovas bremsten Verletzungen den Offensivspieler immer wieder aus. Der Durchbruch blieb ihm verwehrt. Für den Qualifikanten zur Champions League kam Hyseni nur einmal im Pokal zum Einsatz. In Geretsried soll jetzt der Neustart gelingen.

Hyseni spielte als Kind bei der FT Starnberg 09, ehe es ihn 2014 ins Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München verschlug. Im Herrenbereich zog es den U-Nationalspieler Kosovos zum 1. FC Schweinfurt: Für den Aufsteiger in die 3. Liga und Wacker Burghausen absolvierte Hyseni im Anschluss 60 Spiele in der Regionalliga Bayern. Danach wagte er den Sprung ins Ausland zum KF Drita .

„Charakterlich passt er super zu uns. Er ist total wissbegierig, sehr bescheiden und ein ruhiger Typ.“

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried, über Edin Hyseni.

„Der Wechsel freut uns grundsätzlich sehr. Er hatte zuletzt aber wenig Spielpraxis, die müssen wir jetzt aufbauen. Charakterlich passt er super zu uns. Er ist total wissbegierig, sehr bescheiden und ein ruhiger Typ“, sagt TuS-Coach Daniel Dittmann zu FuPa Oberbayern.

Die Initiative zum Wechsel kam von Hyseni selbst, der zurück im Landkreis Starnberg ist und sich aufgrund der Nähe seines Wohnorts beim Team vorstellte. „Er war zunächst unverbindlich bei uns im Training und war schnell von der Mannschaft und dem Umfeld überzeugt“, sagt Dittmann und freut sich auf einen starken Eins-gegen-Eins-Spieler mit guter Athletik. „Er wird uns weiterhelfen.“

Hyseni selbst kann sich vorstellen auf allen Offensivpositionen aufzulaufen, fühlt sich aber auf Linksaußen am wohlsten, wie er im Vorstellungsvideo des TuS verrät. Aufgrund der Verletztenliste dürfte Hyseni direkt wichtig werden in Geretsried. Zum Auftakt geht es am Samstag, dem 19. Juli, gegen den FC Ismaning. Das Spiel könnte nach der verpatzten Generalprobe (1:2-Niederlage gegen Ligakonkurrent Deisenhofen) das Debüt für Hyseni sein. (btfm)