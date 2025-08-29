Stolperstein oder klare Sache? Zum Auftakt trifft Ruderting auf Bad Aibling. – Foto: Peter Solek

Zuletzt 8:1 und 5:2: Bereits alles klar für den FC Ruderting? 1. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Erwartet den Vizemeister in Bad Aibling zum Saisonauftakt "a gmahde Wies"?

Ist bereits vor dem 1. Spieltag alles klar? Kann für den FC Ruderting nach zwei Vizetitel in Serie nur die Meisterschaft das Ziel sein? Ist Bad Aibling für Schwaiberger & Co. zum Saisonauftakt nach zwei deutlichen Siegen in der Vorsaison (8:1, 5:2) ein Selbstläufer? Florian Spiller vereint diese Fragen allesamt vehement - logischer, denn das würde jeder Trainer so machen. Und auch verständlich, wenn man den einzigen niederbayerischen Vertreter in der viertklassigen Bayernliga in der aktuellen Phase etwas näher betrachtet.

Zunächst jedoch ein Blick zurück: Die Vorbereitung lief für die Rudertinger Frauen normal, "ohne größere Überraschungen". Wobei im Falle des FCR selbst das Alltägliche außergewöhnlich ist, was vor allem geographische Gründe hat. Adäquate Neuzugänge zu bekommen, ist im strukturschwachen Niederbayern schwierig - genauso die Suche nach geeigneten Testspiel-Gegner. Doch die Verantwortlichen um Chefin Johanna Maier haben in diesen Bereich bereits genügend Erfahrung gesammelt. Sie wissen, was zu tun ist. So wurde im Vorfeld der neuen Spielzeit unter anderem gegen die B-Jugend des SV Schalding-Heining getestet (0:1). Eine gute Standortbestimmung, wie Coach Spiller findet - wenn auch der Zeitpunkt etwas zu früh war. Deutlich weiter war man zu diesem Zeitpunkt, also vor gut einem Monat, bereits mit der Integration der neuen Kadermitgliedern, die zeitig vor dem 1. Spieltag insgesamt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. "Charakterlich spürt man gar nicht mehr, das neue Spielerinnen hinzugekommen sind. Körperlich müssen sie noch etwas nachlegen", ist der Ruderting-Trainer gewohnt ehrlich.

Alles in allem fühlt man sich bereit für die neue Saison. "Wir sind fit und auf der Höhe", ist Spiller überzeugt. Und dennoch ist es nicht selbstverständlich, dass Ruderting wieder ganz vorne mit dabei ist. Der 40-Jährige erwartet eine "härtere Saison" als zuletzt, eine Spielzeit der Konsolidierung. "So richtig können wir noch nicht einschätzen, wo wir genau stehen." Und genau deshalb ist das Gastspiel in Bad Aibling keine Reise, von der man einfach so mit drei Zählern zurückkehren wird.