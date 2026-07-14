Zukunftsorientierter Doppelpack: VfB Zwenkau holt Rimane und Handwerck Mit dem 21-jährigen Keeper Louis Rimane und dem 19-jährigen Mittelfeld-Allrounder Lukas Handwerck sichern sich die Blau-Weißen zwei hochkarätige Talente mit hervorragender Ausbildung. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Bloch

Der VfB Zwenkau treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit in der Landesklasse Nord Sachsen weiter konsequent voran. Mit zwei gezielten Transfers verstärken die Verantwortlichen wichtige Schlüsselpositionen: Sowohl für das Tor als auch für das Mittelfeldzentrum konnten hungrige, exzellent ausgebildete Akteure gewonnen werden, die trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich mitbringen.

Ein moderner Rückhalt: Louis Rimane schließt sich dem VfB an Auf der Torhüterposition verstärkt sich der VfB mit Louis Rimane. Der 21-jährige Student wechselt vom Ligakonkurrenten Radefelder SV 90 ins Eichholz. Seine fußballerische Grundausbildung genoss der Schlussmann beim JFV Neuseenland sowie im Nachwuchs des Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. Als moderner Keeper vereint Rimane gleich mehrere Schlüsselqualitäten auf sich: Auf der Linie glänzt er mit starken Reflexen, besonders in direkten Eins-gegen-eins-Situationen, während er dank seiner hervorragenden Technik am Ball auch als mitspielender Torwart den Spielaufbau von hinten heraus aktiv belebt. Abgerundet wird sein Profil durch eine ausgeprägte Teamplayer-Mentalität, mit der er auf dem Platz lautstark Verantwortung übernimmt und sich auf Anhieb hervorragend in das Mannschaftsgefüge integriert hat.

„Nach meinem dritten Jahr im Herrenfußball möchte ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und meine Stärken bestmöglich einbringen“, erklärt Rimane voller Vorfreude. „Ich werde alles dafür geben, damit wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen.“ Flexibilität fürs Zentrum: Lukas Handwerck kommt fürs Mittelfeld Für das Mittelfeld konnte der VfB ein echtes Juwel verpflichten: Der erst 19-jährige Lukas Handwerck wechselt nach Zwenkau. Der talentierte Rechtsfuß blickt trotz seiner Jugend bereits auf Stationen beim FSV Zwickau, dem FC Grimma und zuletzt dem Bornaer SV 91 zurück.