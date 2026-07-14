Zukunftsorientierter Doppelpack: VfB Zwenkau holt Rimane und Handwerck

Der VfB Zwenkau treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit in der Landesklasse Nord Sachsen weiter konsequent voran. Mit zwei gezielten Transfers verstärken die Verantwortlichen wichtige Schlüsselpositionen: Sowohl für das Tor als auch für das Mittelfeldzentrum konnten hungrige, exzellent ausgebildete Akteure gewonnen werden, die trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich mitbringen.
Auf der Torhüterposition verstärkt sich der VfB mit Louis Rimane. Der 21-jährige Student wechselt vom Ligakonkurrenten Radefelder SV 90 ins Eichholz. Seine fußballerische Grundausbildung genoss der Schlussmann beim JFV Neuseenland sowie im Nachwuchs des Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig.
Als moderner Keeper vereint Rimane gleich mehrere Schlüsselqualitäten auf sich: Auf der Linie glänzt er mit starken Reflexen, besonders in direkten Eins-gegen-eins-Situationen, während er dank seiner hervorragenden Technik am Ball auch als mitspielender Torwart den Spielaufbau von hinten heraus aktiv belebt. Abgerundet wird sein Profil durch eine ausgeprägte Teamplayer-Mentalität, mit der er auf dem Platz lautstark Verantwortung übernimmt und sich auf Anhieb hervorragend in das Mannschaftsgefüge integriert hat.
„Nach meinem dritten Jahr im Herrenfußball möchte ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und meine Stärken bestmöglich einbringen“, erklärt Rimane voller Vorfreude. „Ich werde alles dafür geben, damit wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen.“
Für das Mittelfeld konnte der VfB ein echtes Juwel verpflichten: Der erst 19-jährige Lukas Handwerck wechselt nach Zwenkau. Der talentierte Rechtsfuß blickt trotz seiner Jugend bereits auf Stationen beim FSV Zwickau, dem FC Grimma und zuletzt dem Bornaer SV 91 zurück.
Handwerck gilt als enorm flexibler Mittelfeldakteur, der im Zentrum nahezu jede Rolle ausfüllen kann – egal ob als absichernder Sechser, strategischer Achter oder kreativer Zehner.
Auf dem Platz besticht der Youngster vor allem durch seine hohe Passsicherheit und ein hervorragendes Auge für seine Mitspieler, was ihn zu einem wichtigen Anker im Spielaufbau macht. Dabei beweist er im Mittelfeldzentrum ein feines Gespür für die Spielkontrolle, indem er das Tempo einer Partie je nach Spielsituation geschickt beruhigen oder im richtigen Moment entscheidend anziehen kann. Abgerundet wird sein Profil durch einen ausgeprägten Teamgeist – für ihn stehen der gemeinsame Erfolg und die Ziele der Mannschaft stets über den eigenen persönlichen Belangen.
„Die Entscheidung für Zwenkau ist mir alles andere als schwergefallen. Die Stimmung im Team und die große Leistungsbereitschaft haben mich überzeugt“, so Handwerck zu seinen Beweggründen. Er freue sich darauf, sich beim VfB persönlich weiterzuentwickeln und mit dem Team voranzukommen.
Mit diesem doppelten Transfer-Vollzug setzt der VfB Zwenkau ein klares Ausrufezeichen: Die Mannschaft stellt sich für die Zukunft jung, ambitioniert und spielstark auf.