Zukunftsmodell Doppelspitze: FC Verden 04 präsentiert Trainer-Duo Oliver Warnke zieht es zu Oberligist FC Verden von FuPa Lüneburg · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Der FC Verden 04 setzt in der kommenden Saison auf ein neues Führungsmodell an der Seitenlinie. Wie der Verein bekannt gab, wird die sportliche Verantwortung ab dem kommenden Sommer in die Hände eines gleichberechtigten Trainer-Duos gelegt: Bastian Reiners und Oliver Warnke werden die Geschicke der Reiterstädter künftig gemeinsam leiten.

Kontinuität trifft auf neue Impulse

Bastian Reiners, der erst im Winter das Erbe von Tim Ebersbach angetreten hatte, bekommt Verstärkung an der Seitenlinie. Nachdem er in den ersten Wochen gemeinsam mit Sajieh Jaber die Basis für die aktuelle Rückrunde geschaffen hat, bekommt er zur neuen Saison einen namhaften Partner an die Seite. Mit Oliver Warnke wechselt ein echtes Urgestein des regionalen Fußballs vom Oberliga-Konkurrenten Heeslinger SC nach Verden. Der 32-Jährige bringt die Erfahrung aus beeindruckenden 337 Pflichtspielen (FuPa Datenbank) als aktiver Fußballer mit und gilt als einer der profiliertesten Köpfe der Region. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Nach meiner Entscheidung, Heeslingen im Sommer zu verlassen, kam die Anfrage aus Verden zum richtigen Zeitpunkt“, erklärt Warnke den Wechsel auf der Verdener Homepage.

Ein eingespieltes Team mit Etelser Vergangenheit

Die Entscheidung für die Doppelspitze ist kein Experiment im luftleeren Raum. Reiners und Warnke verbindet eine gemeinsame Vergangenheit beim TSV Etelsen, wo sie bereits vor rund zehn Jahren erfolgreich im Jugendbereich zusammenarbeiteten. Bastian Reiners zeigt sich begeistert von der Reunion: „Über die fachliche und fußballerische Qualität von Olli muss man nicht viel sagen – die ist überragend. Er ist als Trainer enorm engagiert und in den Bereichen Videoanalyse und Taktik versiert und detailliert.“

Auch Sportvorstand Philipp Breves sieht in der „Zwei-Mann-Lösung“ einen strategischen Vorteil für den Verein. Man verspreche sich von der Doppelspitze zusätzliche fachliche Kompetenz und eine noch intensivere Betreuung der Mannschaft. „Wir sehen darin eine nachhaltige Entscheidung, um unsere sportlichen Ziele langfristig weiterzuentwickeln“, so Breves.