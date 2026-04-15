Zukunftskurs: FSV Veritas Wittenberge/Breese mit neuem Duo

– Foto: FussballimFKHavelland

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese hat eine wegweisende Entscheidung für die sportliche Zukunft getroffen und die Nachfolge auf der Trainerbank für die kommende Spielzeit geklärt. Während die aktuelle Mannschaft in der Landesklasse West um wichtige Punkte kämpft, wurden hinter den Kulissen bereits die Weichen für den Sommer gestellt. Ein neues Duo wird künftig die sportliche Verantwortung tragen und die Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben.

Die Verantwortlichen des Vereins nutzten die sozialen Medien, um über die bevorstehenden Veränderungen zu informieren. In einer offiziellen Mitteilung auf der Instagram-Seite heißt es voller Vorfreude: "Neues Trainerduo für unsere erste Herrenmannschaft!" Damit ist das Geheimnis um die sportliche Leitung gelüftet. Ab der kommenden Saison werden Marcel Wolf und Manuel Buresch die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Der Verein blickt mit Zuversicht auf diese Personalentscheidung und betont in der Mitteilung: "Ab der kommenden Saison halten Marcel Wolf und Manuel Buresch die Zügel beim Landesklassenteam in ihren Händen." Diese Entscheidung markiert einen klaren Schnitt und den Beginn einer neuen Ära für die Mannschaft, die sich derzeit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet.

Trotz der bereits feststehenden Veränderungen im Sommer herrscht im Verein Klarheit und Professionalität im Umgang mit der gegenwärtigen Situation. Das Augenmerk gilt uneingeschränkt den verbleibenden Aufgaben in der laufenden Spielzeit. Der Verein stellt sich demonstrativ vor die handelnden Personen, die momentan die Verantwortung tragen. In der Stellungnahme wurde ausdrücklich betont: "Bis dahin genießt das bestehende Trainerteam um Chefcoach Manuel Roeseler das volle Vertrauen und den Rückhalt im Verein." Diese Rückendeckung ist die Basis für einen harmonischen Übergang und zeigt den Respekt vor der geleisteten Arbeit des aktuellen Gespanns. Es geht darum, die laufende Saison würdig und erfolgreich zu Ende zu führen, bevor der Stab übergeben wird.

Sportliche Ziele und emotionale Momente

Die emotionale Bindung zwischen dem Team, den Trainern und dem Umfeld soll in den kommenden Wochen noch einmal gestärkt werden. Der Verein glaubt fest an die Stärke der Mannschaft und des aktuellen Trainerstabes. "Der Fokus liegt auf der aktuellen Saison und wir sind uns sicher, dass der Weg noch einige schöne und erfolgreiche Momente mit sich bringen wird", teilte der Club mit. Man möchte die gemeinsame Zeit positiv abschließen und den Fans packenden Fußball bieten. Der Wille, bis zum letzten Spieltag alles zu geben, ist spürbar. Es ist der Wunsch aller Beteiligten, die Ära unter der aktuellen Leitung mit Erfolgserlebnissen zu krönen, bevor Wolf und Buresch die Arbeit aufnehmen.

Die Lage in der Landesklasse West

Ein Blick auf die Tabelle der Landesklasse West verdeutlicht die sportliche Herausforderung, in der sich der FSV Veritas Wittenberge/Breese befindet. Aktuell belegt die Mannschaft nach 21 absolvierten Spielen den achten Tabellenplatz. Acht Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen weist das Team auf. Das Torverhältnis ist mit 43:38 Treffern positiv gestaltet.

Die kommende Aufgabe

Das Tabellenschlusslicht bildet der TSV Chemie Premnitz mit lediglich 11 Punkten aus 21 Partien. Genau gegen dieses Team steht für den FSV Veritas Wittenberge/Breese am kommenden 22. Spieltag das nächste Pflichtspiel an. Am Samstag, 18.04.2026, empfängt der FSV die Gäste aus Premnitz um 14 Uhr. Ein Sieg in dieser Begegnung ist das klare Ziel, um die angestrebten schönen Momente Wirklichkeit werden zu lassen.

Planungen für die Sommerpause

Während der Spielbetrieb läuft, wird im Hintergrund bereits am erweiterten Trainerstab gearbeitet. Das neue Duo Wolf und Buresch soll ein funktionierendes Umfeld erhalten. Der Verein erklärte hierzu: "Gespräche bezüglich der Erweiterung des gesamten Trainerstabes laufen. Dazu und über die genaue Aufgabenverteilung werden wir in der Sommerpause ausführlich informieren." Man überlässt nichts dem Zufall und möchte zum Start der neuen Vorbereitung klare Strukturen präsentieren. Die Fans und Mitglieder müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis die vollständige Besetzung und die detaillierten Pläne für die kommende Saison öffentlich gemacht werden. Bis dahin bleibt die Konzentration auf die Jagd nach Punkten gerichtet.