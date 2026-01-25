 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: FC Red Bull Salzburg

Zukunftsaktie aus Sambia: FC Red Bull Salzburg verpflichtet Kalimina

Der FC Red Bull Salzburg setzt seinen Weg der frühzeitigen Talentesicherung konsequent fort. Der sambische U17-Nationalspieler Jonathan Kalimina wechselt im Januar 2027 an die Salzach und unterschreibt bei den Roten Bullen einen langfristigen Vertrag.

Verlinkte Inhalte

Bundesliga - AT
RB Salzburg
Jonathan Kalimina

Trotz seines jungen Alters ist der 17-jährige linke Außenverteidiger kein Unbekannter in Salzburg. Kalimina absolvierte in der Vergangenheit bereits mehrere Trainingsphasen als Gastschüler in der Red Bull Akademie sowie Einheiten beim Kooperationsklub FC Liefering. Dabei konnte das Abwehrtalent die sportliche Führung von seinen Qualitäten überzeugen.

Bis zu seinem fixen Wechsel in einem Jahr wird der Youngster weiterhin in seiner Heimat sowie in engem Austausch mit den Salzburger Athletiktrainern an seiner Entwicklung arbeiten.

Spielersteckbrief

  • Name: Jonathan Kalimina
  • Geburtsdatum: 24.11.2008
  • Nationalität: Sambia
  • Position: Linker Außenverteidiger
  • Bisherige Erfolge: Sambischer U17-Nationalspieler
Aufrufe: 025.1.2026, 13:58 Uhr
Jung / FC Red Bull Salzburg Autor