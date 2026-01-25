Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: FC Red Bull Salzburg
Zukunftsaktie aus Sambia: FC Red Bull Salzburg verpflichtet Kalimina
Der FC Red Bull Salzburg setzt seinen Weg der frühzeitigen Talentesicherung konsequent fort. Der sambische U17-Nationalspieler Jonathan Kalimina wechselt im Januar 2027 an die Salzach und unterschreibt bei den Roten Bullen einen langfristigen Vertrag.
Trotz seines jungen Alters ist der 17-jährige linke Außenverteidiger kein Unbekannter in Salzburg. Kalimina absolvierte in der Vergangenheit bereits mehrere Trainingsphasen als Gastschüler in der Red Bull Akademie sowie Einheiten beim Kooperationsklub FC Liefering. Dabei konnte das Abwehrtalent die sportliche Führung von seinen Qualitäten überzeugen.
Bis zu seinem fixen Wechsel in einem Jahr wird der Youngster weiterhin in seiner Heimat sowie in engem Austausch mit den Salzburger Athletiktrainern an seiner Entwicklung arbeiten.