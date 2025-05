Zukunft von Polanski und Kirch unklar Regionalliga West / U19-Bundesliga: Der SC Verl könnte bei der Suche nach einem neuen Trainer erneut bei Borussia fündig werden. Oliver Kirch und Eugen Polanski könnten Kandidaten sein.

Ein halbes Jahr lang war Alexander Ende 2023 als U19-Trainer bei Borussia Mönchengladbach tätig, dann zog es ihn zum SC Verl in die Dritte Liga. Nach zwei Jahren endet sein Job dort nach dieser Saison, der Klub hatte bereits Anfang April mitgeteilt, dass Ende seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde.

„Reviersport“ berichtet nun, dass Eugen Polanski und Oliver Kirch heiße Kandidaten für die Ende-Nachfolge seien. Polanski, der gerade seine dritte U23-Saison in Gladbach beendet hat, wurde zuletzt auch als möglicher Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht.

„Ich erlebte und erlebe in Verl eine unglaublich aufregende und leidenschaftliche Zeit. Mit euch gemeinsam durfte ich meine Idee von aggressivem und offensivem Fußball umsetzen. Für eure Unterstützung und die bedingungslose Hilfsbereitschaft kann ich mich nicht oft genug bedanken“, sagte Ende damals. Vor dem letzten Spieltag steht Verl mit 54 Punkten auf Rang acht, von Platz sechs und elf ist am kommenden Wochenende theoretisch noch alles drin.

Der 39-Jährige macht kein Geheimnis daraus, sich grundsätzlich bereit für den nächsten Schritt zu fühlen, die Ausbildung zum Fußball-Lehrer hat er im vergangenen Jahr – gemeinsam mit Kirch – abgeschlossen. In Gladbach ist die Tür zu den Profis für Polanski bislang nicht aufgegangen. Spekulationen hatte es in der Vergangenheit auch schon über einen Wechsel zum damaligen Zweitligisten VfL Osnabrück und zum Drittligisten Hansa Rostock gegeben.

Verl hat sich nach dem Aufstieg 2020 in der Dritten Liga etabliert, das Beispiel Ende zeigt, dass sich Trainer dort in einem ruhigen Umfeld und unter professionellen Bedingungen weiterentwickeln können. Die laufende Trainersuche kommentierte Sportvorstand Sebastian Lange wie folgt: „Ich kann nur so viel verraten, dass wir einen Wunschkandidaten haben. Aber es ist noch nichts zu Papier gebracht worden.“

Die Unterschriften könnten nach dem Saisonende in der nächsten Woche erfolgen. Auch für Kirch, der im Fall eines Polanski-Abgangs die Möglichkeit hätte, bei Borussia die U23 zu übernehmen, könnte Verl eine attraktive Adresse sein – auch aus privaten Gründen, da Kirchs Lebensmittelpunkt im 20 Kilometer entfernten Bielefeld liegt.

„Im Profibereich zu arbeiten, ist ein Ziel – aber es ist überhaupt nicht klar, was der nächste Schritt ist“, sagte der 42-Jährige im vergangenen Dezember im Interview mit unserer Redaktion. Kirch kann mittlerweile auf sechs Jahre Erfahrung im Jugendbereich zurückblicken, mit der U19 erreichte er im vergangenen Jahr das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, in diesem Jahr gab es im Achtelfinale das Aus gegen Werder Bremen nach Elfmeterschießen.

Kirch mit auslaufendem Vertrag

Nach Informationen unserer Redaktion läuft Kirchs Vertrag in diesem Sommer aus, Borussia würde ihn ebenso wie Polanski gerne halten. Im Gegensatz zu Polanski (Vertrag bis 2026) bräuchte Kirch aber keine Zustimmung für einen Wechsel, die Gladbacher Verantwortlichen würden Polanski bei einem konkreten Abgangswunsch wohl keine Steine in den Weg legen.

Unabhängig von den Verl-Gerüchten dürften Polanski und Kirch für weitere Klubs interessant sein, gleichzeitig muss der Schritt aus Gladbach weg für beide wohlüberlegt sein. Polanski wäre erstmals außerhalb von Gladbach als Trainer tätig und einem größeren Ergebnisdruck als in der U23 ausgesetzt. Das Prinzip, weniger die Entwicklung und mehr die Leistung in den Mittelpunkt zu stellen, würde auch Kirch beim Sprung in den Seniorenbereich zu spüren bekommen – Herausforderungen, denen sich beide früher oder später stellen wollen.