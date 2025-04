Zukunft von Jonas Holzum in Sonsbeck offen

Beim SV Sonsbeck laufen die Planungen für eine weitere Saison in der Oberliga Niederrhein auf Hochtouren. Mit 36 Punkten auf der Habenseite stehen die Rot-Weißen kurz vor dem Klassenerhalt. Auch wenn der SVS noch keinen Neuzugang melden konnte, steht das Kader-Gerüst. Lediglich hinter dem Namen eines Stammspielers befindet sich noch ein Fragezeichen. Keeper Jonas Holzum wartet mit seiner Zusage. Trainer Heinrich Losing hofft auf eine positive Nachricht des Keepers, wie er vor der anstehenden Heimpartie am Sonntag, 15 Uhr, gegen TVD Velbert sagte.

Der SVS steht am 27. Spieltag vor einer lösbaren Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Hakan Yalcinkaya belegt mit 18 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt. Mit 80 Gegentreffern sind die Velberter die Schießbude der Liga. Jedoch möchte Losing, der mit seinem Team Tabellenplatz neun belegt, den Abstiegskandidaten nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir müssen auch gegen Velbert an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und diese bestätigen. Mit nur 80 Prozent wird’s in der Oberliga gegen jeden Gegner eng“, warnte der Coach und wies auf die letzten Duelle mit dem TVD hin.

Im Hinspiel setzten sich die Rot-Weißen erst in der Schlussviertelstunde durch die Treffer von Philipp Elspaß und Sanjin Vrebac mit 2:0 durch. In der Woche zuvor hatten sich beide Mannschaften im Niederrheinpokal gegenüberübergestanden, wo Sonsbeck mit 3:1 die Oberhand behielt. Personell gab‘s im Winter eine Runderneuerung im Velberter Kader. Unter anderem wechselte auch Taira Kayama vom SV Sonsbeck zum Turnverein Dalbecksbaum. „Ich freue mich für Taira, dass er in Velbert regelmäßig spielt“, so Losing. Kayama kam bislang in allen acht Partien zum Einsatz.

Kaderplanungen laufen auf Hochtouren