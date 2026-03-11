 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Zukunft offen: TSV Elmshausen scheidet aus B-Liga aus

B-Ligist TSV Elmshausen ist zum dritten Mal nicht angetreten und damit raus aus dem Spielbetrieb +++ Die Hintergründe und was der Verein in Sachen Fußball jetzt plant.

von Markus Karrasch · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser
Im Mühlbergstadion des TSV Elmshausen rollt nur noch der Ball, wenn Bambini oder Alte Herren auflaufen. Denn die Männermannschaft hat den Spielbetrieb in der Fußball-B-Liga Bergstraße eingestellt.
Im Mühlbergstadion des TSV Elmshausen rollt nur noch der Ball, wenn Bambini oder Alte Herren auflaufen. Denn die Männermannschaft hat den Spielbetrieb in der Fußball-B-Liga Bergstraße eingestellt. – Foto: Dagmar Jährling

Abgestiegen wäre der TSV Elmshausen, mit drei Punkten abgeschlagen Tabellenletzter der B-Liga Bergstraße, mit ziemlicher Sicherheit. Doch bis zum Rundenende haben die Elmshäuser nicht durchgehalten.

Beim VfB Lampertheim, im ersten Spiel nach der Winterpause, trat die Mannschaft aus dem Lautertal nicht an. Wie der dritte Nichtantritt dieser Saison zustande kam, was die Verantwortlichen zur Situation sagen und wie es weitergehen soll, lest Ihr im Plus-Artikel auf Echo online.