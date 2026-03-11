Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zukunft offen: TSV Elmshausen scheidet aus B-Liga aus
B-Ligist TSV Elmshausen ist zum dritten Mal nicht angetreten und damit raus aus dem Spielbetrieb +++ Die Hintergründe und was der Verein in Sachen Fußball jetzt plant.
von Markus Karrasch · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser
Im Mühlbergstadion des TSV Elmshausen rollt nur noch der Ball, wenn Bambini oder Alte Herren auflaufen. Denn die Männermannschaft hat den Spielbetrieb in der Fußball-B-Liga Bergstraße eingestellt. – Foto: Dagmar Jährling