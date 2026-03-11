Zukunft offen: TSV Elmshausen scheidet aus B-Liga aus B-Ligist TSV Elmshausen ist zum dritten Mal nicht angetreten und damit raus aus dem Spielbetrieb +++ Die Hintergründe und was der Verein in Sachen Fußball jetzt plant. von Markus Karrasch · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

Im Mühlbergstadion des TSV Elmshausen rollt nur noch der Ball, wenn Bambini oder Alte Herren auflaufen. Denn die Männermannschaft hat den Spielbetrieb in der Fußball-B-Liga Bergstraße eingestellt. – Foto: Dagmar Jährling

Abgestiegen wäre der TSV Elmshausen, mit drei Punkten abgeschlagen Tabellenletzter der B-Liga Bergstraße, mit ziemlicher Sicherheit. Doch bis zum Rundenende haben die Elmshäuser nicht durchgehalten.