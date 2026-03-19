Zukunft im Blick

Der VfL Kassel treibt seine Personalplanung für die kommende Saison weiter voran und bindet dabei nicht nur erfahrene Leistungsträger, sondern auch vielversprechende Talente. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, gehört Kujtim Cunmuljaj auch weiterhin zum Aufgebot der ersten Mannschaft.
Im Mittelpunkt steht diesmal ein Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits fest im Seniorenbereich angekommen ist. Für Cunmuljaj ist es die zweite Saison bei den Senioren, doch beim VfL hat sich der 1,95 Meter große Innenverteidiger nach Vereinsangaben schon einen festen Platz im Team erarbeitet. Die Kasseler heben dabei besonders jene Eigenschaften hervor, die den Defensivspieler auszeichnen: körperliche Präsenz, gepaart mit kreativen Lösungen am Ball.
Gerade diese Mischung macht Cunmuljaj zu einer interessanten Figur in der weiteren Entwicklung der Mannschaft. Im Amateurfußball sind groß gewachsene Verteidiger häufig vor allem über Robustheit definiert. Beim VfL wird der junge Abwehrspieler dagegen als Akteur beschrieben, der neben seiner Physis auch spielerische Qualitäten einbringt – ein Profil, das modernes Defensivspiel verkörpert und Entwicklungspotenzial erkennen lässt.
Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Verein mit den Verlängerungen von Kapitän Alessandro Vizza, Torjäger Marvin Moldenhauer und VfL-Urgestein Farzam Amiraraghi personelle Kontinuität auf zentralen Positionen betont. Mit Cunmuljaj rückt nun verstärkt die Zukunftsperspektive in den Fokus. Während Vizza, Moldenhauer und Amiraraghi für Führungsstärke, Verlässlichkeit und Identifikation stehen, verkörpert der junge Innenverteidiger den nächsten Entwicklungsschritt innerhalb des Kaders.
Für den VfL Kassel ist seine weitere Zugehörigkeit deshalb ein signalträchtiger Baustein. Der Klub setzt damit nicht nur auf bewährte Kräfte, sondern investiert zugleich in Spieler, die ihre stärksten Jahre noch vor sich haben. Cunmuljaj ist dafür ein Beispiel: jung, präsent und offenbar bereit, seinen Platz in der Mannschaft weiter auszubauen.