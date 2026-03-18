Zukunft gesichert: TSV Neustadt bindet zwei Nachwuchstalente

Mitten im Aufstiegsrennen stellt der TSV Neustadt Herren wichtige Weichen für die Zukunft: Zwei vielversprechende Youngsters haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Während die laufende Spielzeit noch in vollem Gange ist und der Blick klar in Richtung Aufstieg gerichtet bleibt, treibt der TSV Neustadt die Kaderplanung für die nächste Saison konsequent voran. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem eigenen Nachwuchsbereich: Lukas Schüler und Luke Rakow werden auch künftig am Gogenkrog auflaufen.

Die beiden Talente sammelten bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich, als sie noch der A-Jugend angehörten. Mit dem festen Aufrücken im Sommer folgte der nächste Entwicklungsschritt – und dieser zahlt sich bereits aus.