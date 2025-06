❗️ Zukunft gemeinsam gestalten❗️

Die Weichen für eine erfolgreiche sportliche Zukunft sind gestellt: Der FC Union Heilbronn und Türkspor Neckarsulm haben eine enge Kooperation beschlossen und diese nun auch schriftlich fixiert. Beide Vereine gehen ab der kommenden Saison partnerschaftlich, ambitioniert und mit klaren Zielen gemeinsam voran.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Synergien zu nutzen, Talente zu fördern und Strukturen zu stärken. „Diese Kooperation stellt für beide Seiten eine echte Win-Win-Situation dar“, betonen die Vereinsverantwortlichen. Durch den Zusammenschluss bündeln der FC Union Heilbronn und Türkspor Neckarsulm nicht nur Kräfte, sondern schaffen auch neue Perspektiven für Spieler, Trainer und das gesamte Vereinsumfeld.

Ein besonderes Highlight der neuen Partnerschaft: Türkspor Neckarsulm wird künftig seine Spitzenspiele in der Oberliga in der ERBE-Arena austragen. Die Arena bietet nicht nur beste infrastrukturelle Voraussetzungen, sondern unterstreicht auch den gemeinsamen Anspruch, den Fußball in der Region auf ein neues Niveau zu heben.

Im Mittelpunkt stehen dabei die nachhaltige Entwicklung beider Vereine sowie ein fairer, vertrauensvoller Austausch. Die Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Werten, gegenseitigem Respekt und dem ehrgeizigen Ziel, im regionalen Fußball neue Maßstäbe zu setzen.

Beide Clubs blicken mit großer Vorfreude auf die kommende Saison – als starke Einheit unter dem Motto: Zukunft gemeinsam gestalten.