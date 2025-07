Zukunft des Vorbereitungsturniers von Eller 04 steht auf der Kippe

Bereits zum 16. Mal findet am Sonntag das vom Fußball-Bezirksligisten ausgerichtete Vorbereitungsturnier statt. Ob die lieb gewonnene Tradition auch in 2026 ihre Fortsetzung finden wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Weil der namensgebende Sponsor den Vertrag mit dem Klub inzwischen gekündigt hat, steht die Zukunft des Turniers auf der Kippe. Vermutlich auch deshalb griff Ellers Abteilungsleiter Detlev Völkel bei der Zusammenstellung des vierköpfigen Teilnehmerfeldes nach eigenem Bekunden noch einmal „ins oberste Regal“. Mit dem Traditionsklub FC Remscheid und der sportlich extrem ambitionierten Spielvereinigung Solingen-Wald 03 kommen zwei Landesligisten vom Niederrhein. Komplettiert wird die Gästeschar vom westfälischen Landesligisten YEG Hassel. „Wir haben versucht, auch Düsseldorfer Landesligisten für unser Turnier zu gewinnen. Als das nicht klappte, haben wir umgedacht. Ich denke, das Feld kann sich sehen lassen“, sagt Detlev Völkel.

Hauptsponsor wird gesucht

Für den Gastgeber dürfte es als einziger Bezirksligist entsprechend schwer werden, den im Vorjahr gegen ausschließlich unterklassige Konkurrenten errungenen Titel zu verteidigen. Im ersten Turnierspiel trifft die Elf von Kerim Kara ab 14 Uhr auf YEG Hassel. Gibt es nach 45 Minuten keinen Sieger, entscheidet ein Elfmeterschießen über den Einzug in das Finale (ab 17 Uhr), in dem dann der Sieger aus der Partie zwischen dem FC Remscheid und der Spielvereinigung Solingen-Wald (15 Uhr) wartet. Die Verlierer der beiden Halbfinals spielen ab 16 Uhr noch den dritten Platz aus.

Unabhängig davon, welchen Rang sie am Ende belegt, dient das eigene Turnier der TSV Eller 04 nicht nur als sportlicher Gradmesser wenige Wochen vor dem Ligastart. Die Verantwortlichen hoffen zudem darauf, mit attraktiven Teams auch wieder mehr Zuschauer auf die Anlage zu holen. Während der FC Remscheid ohnehin für eine größere Fanbase bekannt ist, zieht die Spielvereinigung Solingen-Wald mit einem Kader mit „Starpotenzial“ und einem alten Bekannten. Solingens Trainer Daniele Varveri trug in der Spielzeit 2010/2011 selbst das Eller-Trikot.

Fest steht: Wird die 16. Auflage des Vorbereitungsturniers zu einem Erfolg, hilft das der TSV Eller 04 auch bei der bereit gestarteten Suche nach einem neuen Hauptsponsor.