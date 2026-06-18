"Zukunft des VfR Heilbronn stand zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion"

– Foto: Adnan Altinkaya

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde viel spekuliert, diskutiert und kommentiert. Leider wurden dabei auch zahlreiche Unwahrheiten, Unterstellungen und Behauptungen verbreitet, die dem VfR Heilbronn und seiner Entwicklung nicht gerecht werden.

Ebenso möchten wir deutlich festhalten, dass die Zukunft des VfR Heilbronn zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion stand und auch heute nicht zur Diskussion steht. Der eingeschlagene Weg, die Entwicklung der vergangenen Jahre sowie die Ziele für die kommenden Jahre sind klar definiert. Wir werden unseren Verein weiterhin mit Überzeugung, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein in die Zukunft führen.

Wir möchten daher eines klarstellen: Der VfR Heilbronn wird auch weiterhin allen Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen, wie wir ihn selbst erwarten. Wir werden keine Partei innerhalb unserer Mitgliedschaft oder unseres Umfelds ergreifen. Am Ende zählen für uns ausschließlich die Interessen des Vereins – nicht persönliche Befindlichkeiten, Einzelinteressen oder Meinungsverschiedenheiten.

Unsere Farben Schwarz und Weiß sowie unser Logo stehen im Einklang mit der großen Fußballtradition des VfR Heilbronn. Sie sind Identität, Verpflichtung und zugleich Symbol für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Vereins. Diese Werte bleiben ein fester und unverrückbarer Bestandteil des VfR Heilbronn – eines Vereins mit großer Geschichte und einem starken Herzschlag für den Fußball in unserer Stadt.

Unser Fokus liegt einzig und allein auf dem VfR Heilbronn und seiner weiteren Zukunft. Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren Verein nachhaltig weiterzuentwickeln und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der VfR auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle im Heilbronner Fußball spielt.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass Personen, die außerhalb einer offiziellen Funktion im Namen des VfR Heilbronn auftreten, Unwahrheiten verbreiten oder dem Verein bewusst Schaden zufügen, künftig entschieden zur Wehr setzen müssen. Der Schutz unseres Vereins, seiner Mitglieder, seiner Partner und seines Ansehens hat für uns oberste Priorität.

Wir bitten alle Beteiligten, im Sinne des Heilbronner Fußballs respektvoll, sachlich und vor allem miteinander zu kommunizieren. Der Fußball in unserer Stadt hat seit der Neugründung des VfR Heilbronn im Jahr 2018 wieder neue Impulse erhalten. Darauf können wir gemeinsam stolz sein.

Lasst uns den Blick nach vorne richten und die Zukunft konstruktiv gestalten – für den Verein, für seine Mitglieder, für seine Jugend und für den Heilbronner Fußball.

Wir wünschen euch allen schöne Sommertage.

VfR Heilbronn 96/18 e.V."