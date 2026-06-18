Zukunft des TSV 1860 München weiter ungewiss Das Treffen der beiden Gesellschafter bleibt ergebnislos +++ Hasan Ismaik verabschiedet sich wieder aus München von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Wie geht`s weiter beim TSV 1860 München? Das kann derzeit niemand beantworten. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Das Schicksal des TSV 1860 München bewegt weiterhin die Fußballfreunde in Bayern und darüber hinaus. Die Fans fragen sich: Wie geht`s weiter? Geht`s in die Isolvenz? Wenn ja, wie sieht dann die Zukunft des Vereins aus? Die Konkurrenz in der Regionalliga Bayern fragt sich: Gehen die Löwen nun in Liga vier an den Start? Auf welchen Gegner müssen wir uns da einstellen, mit welchem Trainer?



Fragen über Fragen an der Grünwalder Straße - und so gut wie keine Antworten. Die Verantwortlichen um Präsident Gernot Mang und Manfred Paula hüllen sich in Schweigen... Indes steht fest, dass nach Sean Dulic auch Siemen Voet den Verein verlassen wird. Weitere Akteure werden folgen.

Anfang der Woche sorgte Hasan Ismaik für Aufsehen, als er überraschend nach München kam und sogleich in einem BR-Interview in den Angriffsmodus schaltete (FuPa berichtete - >>> hier geht`s zum ausführlichen Bericht samt kompletten BR24Sport-Interview!) Am Dienstagabend fand die Spannung erwartete Zusammenkunft der beiden Gesellschafter - e.V. und Hasan Ismaik - statt. Wer als Löwenfan auf eine Einigung zum Wohle des Vereins gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die Streithähne konnten sich nicht annähern, beide beharren auf ihren Standpunkten - und lassen nun die Anwälte sprechen. Ausgang ungewiss.



Der TSV 1860 hat zudem Beschwerde beim DFB gegen den Zwangsabstieg aus der 3. Liga eingereicht. Die Aussicht darauf, dass der DFB seine Entscheidung zurücknimmt, ist allerdings äußerst gering.





Am gestrigen Mittwoch war dann Hasan Ismaik so schnell wieder weg, wie er gekommen war und entschwebte der Landeshauptstadt. Nicht allerdings ohne einen kryptischen Facebook-Post zu hinterlassen, der reichlich Raum für Interpretationen lässt. Darin schreibt der Jordanier:



"Ich verlasse heute München nach einigen intensiven und interessanten Gesprächen. Mein Dank gilt allen, die sich Zeit für einen offenen und respektvollen Austausch genommen haben – insbesondere den Anwälten, Journalisten, Politikern und allen Menschen, denen die Zukunft des TSV 1860 München am Herzen liegt.