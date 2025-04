Sportlich läuft es gut beim TSV Union Wuppertal, doch hinter den Kulissen brodelt es. – Foto: wilhelm gundlach

Zukunft der Ersten Mannschaft bei Union Wuppertal ungewiss Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: Der Vorstand will die Erste Mannschaft finanziell künftig nicht mehr unterstützen, trennt sich nach der Saison von Trainerteam und Sportlicher Leitung. Das A-Liga-Team, das um den Aufstieg kämpft, beklagt nicht stattfindende Kommunikation.

Eigentlich gäbe es ausreichend Gründe, mit der Saison des A-Ligisten TSV Union Wuppertal und der Arbeit der Verantwortlichen dort sehr zufrieden zu sein. Die Mannschaft hat in der Winterpause erstmals die prestigeträchtige Wuppertaler Hallenstadtmeisterschaft gewonnen, und auch in der Liga ist das Team als Vierter durchaus noch mit Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga ausgestattet. Drei Punkte fehlen aktuell auf den zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg berechtigen würde. Und doch brodelt es aktuell im Verein.

So vermeldete die Westdeutsche Zeitung bereits in der vergangenen Woche, dass die Vereinsführung die Entscheidung getroffen habe, die Zusammenarbeit mit Trainer Ünsal Bayzit, dem Co-Trainer Christoph Schneider, Torwart-Trainer Cumhur Bayzit und auch dem Sportlichen Leiter Ali Askan nach der laufenden Saison zu beenden - und das offenbar komplett unabhängig vom Ausgang. Als Grund gab der Verein dem Bericht zufolge außersportliche Erwägungen an. "Es geht um mehr als nur den finanziellen Aspekt", wird Finanzvorstand Ole Hendrich zitiert, der Vereinsvorsitzende Thorsten Embruch habe dem "nichts hinzuzufügen". Die Entscheidung im Vorstand soll einstimmig gewesen sein. Die Rede ist von einem "Kulturwandel". Etat nur zu etwa einem Drittel vom Verein

Das alles wundert die sportlich Verantwortlichen schon. Finanziell, so berichtet Ünsal Bayzit, habe der Verein zum Team-Etat ohnehin nur etwa ein Drittel beigetragen, zum anderen sei das Team durchaus bereit gewesen, weitere Sponsoren zu suchen. Auch die Spieler hätten demnach schon signalisiert, auf jeden Fall gesprächsbereit zu sein. Nun gibt es inzwischen auch einen offenen Brief der Mannschaft. Dort erklärt die Mannschaft ihre Bestürzung darüber, dass ihr vor allem bisher keine stichhaltigen Gründe dafür genannt wurden, dass sie in der kommenden Saison zumindest in Teilen nicht mehr zum Verein gehören sollen. "Seit Jahren engagieren wir uns mit vollem Einsatz für den Verein. Umso enttäuschender ist es für uns, dass eine so weitreichende Entscheidung ohne offene und ehrliche Kommunikation mit uns getroffen wurde. Auch unserem mehrfachen Wunsch nach einem Gespräch mit dem gesamten Vorstand wurde bis heute nicht nachgekommen."