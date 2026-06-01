Zukunft beim Regionalligisten: FSV Frankfurt bindet drei Talente

– Foto: Björn Franz

Der FSV Frankfurt setzt für die kommende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Südwest konsequent auf die eigene Jugend und Kontinuität. Mit Tom Grimmer und Dwayn Meene rücken zwei vielversprechende Akteure aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in den Profikader auf. Zudem bleibt Torwart Lars Schoen den Schwarzblauen für mindestens ein weiteres Jahr erhalten, womit ein wichtiges Fundament im Kader bestehen bleibt.

Der FSV Frankfurt treibt die personellen Veränderungen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest voran. Mit Tom Grimmer stellt der Verein den zweiten Neuzugang aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum für die kommende Spielzeit vor. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler rückt aus der U19 der Bornheimer in den Profikader auf und unterschreibt einen Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

Grimmer war im Jahr 2023 von der U17 des 1. FC-TSG Königstein an den Bornheimer Hang gewechselt und entwickelte sich seither in der U17- und der U19-Mannschaft der Schwarzblauen weiter. Erste Einsatzminuten in der Regionalliga Südwest für die Herrenmannschaft des FSV Frankfurt konnte er bereits in der vergangenen Saison sammeln.

In der Pressemitteilung des Vereins sagt Tom Grimmer: „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft anzugreifen. Ich werde weiterhin jeden Tag hart arbeiten, um mich weiterzuentwickeln und das Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen.“ Auch die Clubführung setzt große Stücke auf den Youngster. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Robert Lempka, Geschäftsführer FSV Frankfurt: „Tom hatte in der vergangenen Spielzeit bereits einen Kurzeinsatz in der Regionalliga und hat sich seinen Platz im Kader für die kommenden zwei Jahre durch konstant starke Leistungen in der U19 verdient. Wir freuen uns, einen weiteren Spieler mit großem Entwicklungspotential aus der eigenen Jugend zu verpflichten.“

Langfristige Bindung eines torgefährlichen Abwehrtalents

Neben Grimmer schafft mit Dwayn Meene ein weiteres Eigengewächs den Sprung in die erste Mannschaft und erhält dort seinen ersten Profivertrag. Der 19-jährige Linksverteidiger rückt ebenfalls aus der U19 auf und wird mit einem Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgestattet. Vor seinem Wechsel zum FSV Frankfurt im Jahr 2024 spielte er in den Jugendmannschaften der Offenbacher Kickers. In der vergangenen Saison überzeugte Meene in der U19 DFB-Nachwuchsliga unter anderem mit fünf Treffern, womit er sich nachhaltig für höhere Aufgaben empfahl.

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Dwayn Meene wie folgt: „Ich freue mich über meinen ersten Profivertrag und bin dankbar für das Vertrauen des Vereins. Ich freue mich auf die kommende Saison und auf die neue Herausforderung.“ Die Verantwortlichen sind vom eingeschlagenen Weg überzeugt. In der Pressemitteilung des Vereins betont Robert Lempka, Geschäftsführer FSV Frankfurt: „Dwayn ist ein flexibel einsetzbarer Spieler und hat sich im letzten U19-Jahr stark weiterentwickelt. Wir sehen großes Potential in ihm und glauben, dass er schnell in der Mannschaft Fuß fassen wird.“

Wichtige Vertragsverlängerung im Torwartteam

Ergänzend zu den Aufrückern aus der eigenen Jugend setzt der FSV Frankfurt auch auf bewährte Kräfte und hat den Vertrag mit Torwart Lars Schoen verlängert. Der 19-jährige Schlussmann bleibt den Schwarzblauen damit mindestens ein weiteres Jahr erhalten. Der 1,86 Meter große Torhüter war zur Saison 2025/2026 vom FC Eddersheim an den Bornheimer Hang gewechselt. In seiner bisherigen Laufbahn durchlief Schoen unter anderem die Nachwuchsabteilungen von Darmstadt 98, Viktoria Aschaffenburg, des 1. FC Erlensee sowie der TuS Koblenz.

Lars Schoen sagt in der Pressemitteilung des Vereins: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr für den FSV Frankfurt aufzulaufen. Das Torwartteam harmoniert super und ich bin heiß auf die neue Saison und auf die kommenden Aufgaben mit der Mannschaft.“ Durch den Verbleib bleibt die Struktur auf dieser Schlüsselposition unangetastet. Robert Lempka, Geschäftsführer FSV Frankfurt, sagt: „Mit der Vertragsverlängerung von Lars bleibt das letztjährige Torwartteam intakt. Lars ist eine Bereicherung für das Team und ich freue mich darauf, mindestens ein weiteres Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten.“