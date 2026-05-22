Zukunft am Campus gesichert: Acht Talente verlängern beim FC Bayern

Beim FC Bayern München laufen die Planungen für die Zukunft: Gleich acht Talente vom Campus bleiben langfristig beim Rekordmeister.
München – Beim FC Bayern München laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der deutsche Rekordmeister bindet dabei gleich acht Talente aus der U17 und U19 langfristig an den Klub. Unter anderem auch zwei Nachwuchskräfte, die bereits Regionalliga-Luft schnuppern durften.
Aus der U19 werden Oluwaseyi Wilson und Leopold Schmid ihre nächsten Entwicklungsschritte weiterhin in München gehen. Letzterer debütierte in der Regionalliga am 30. Spieltag bei der 4:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg II. Auch Philipp von Taube aus der U17 hat sich für einen Verbleib am Bayern-Campus entschieden. Der Defensivspieler kam bereits auf zwei Einsätze bei den Amateuren und stand am letzten Heimpieltag gegen den VfB Eichstätt sogar in der Startelf.
Im Tor setzt der FCB ebenfalls auf Kontinuität: U17-Keeper Luis Nadler verlängert langfristig. Ergänzt wird das Paket durch die Verteidiger Afrim Gashi und Jakob Horvath, Mittelfeldspieler Simon Schaff sowie Stürmer Kuba Horoszczak. Alle sollen künftig weiter Schritt für Schritt an den Profibereich herangeführt werden.
Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, hob die Bedeutung der langfristigen Bindungen hervor. „Wenn wir Talente zu uns an den Campus holen, ist es immer unser Ziel, sie so lange wie möglich in ihrer Entwicklung zu begleiten. Fast alle dieser Jungs sind schon seit vielen Jahren bei uns im Nachwuchs. Umso erfreulicher ist es, dass sie weiter im Bayern-Trikot spielen werden und wir gemeinsam mit ihnen den so wichtigen Übergangsbereich bestreiten“, wird Sauer auf der Vereinswebsite zitiert.
Die Talente dürfen sich außerdem auf ein neues Gesicht am Campus freuen. Lars Bender wird künftig an der Seitenlinie des U17-Lehrgangs stehen. Der Ex-Bundesligaprofi übernimmt die Cheftrainerrolle und kommt vom SV Wacker Burghausen. Dort begann seine Reise im Januar 2025. Zur Saison 26/27 wird der ehemalige 1860-Spieler gemeinsam mit Philipp Deppner und Benjamin Kaufmann den Nachwuchs betreuen.