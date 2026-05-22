Zukunft am Campus gesichert: Acht Talente verlängern beim FC Bayern Zwei mit Regionalliga-Erfahrung von Lara Marjanovic · Heute, 16:57 Uhr · 0 Leser

Philipp von Taube kam bereits auf zwei Einsätze bei den Amateuren und stand gegen den VfB Eichstätt in der Startelf. – Foto: IMAGO/sportworld

Beim FC Bayern München laufen die Planungen für die Zukunft: Gleich acht Talente vom Campus bleiben langfristig beim Rekordmeister.

München – Beim FC Bayern München laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Der deutsche Rekordmeister bindet dabei gleich acht Talente aus der U17 und U19 langfristig an den Klub. Unter anderem auch zwei Nachwuchskräfte, die bereits Regionalliga-Luft schnuppern durften. Aus der U19 werden Oluwaseyi Wilson und Leopold Schmid ihre nächsten Entwicklungsschritte weiterhin in München gehen. Letzterer debütierte in der Regionalliga am 30. Spieltag bei der 4:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg II. Auch Philipp von Taube aus der U17 hat sich für einen Verbleib am Bayern-Campus entschieden. Der Defensivspieler kam bereits auf zwei Einsätze bei den Amateuren und stand am letzten Heimpieltag gegen den VfB Eichstätt sogar in der Startelf.