Zuhause Spitze, auswärts Schlusslicht: Die Extreme des FSV Barleben

Es sind zwei Extreme, die beim FSV Barleben in dieser Spielzeit hart aufeinanderprallen. Am heimischen Anger ist die Elf von Christoph Grabinski und Max Schönijahn in dieser Verbandsliga-Saison ein Spitzenteam, fuhr bisher 22 Zähler ein - und damit mehr als alle anderen Teams in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse. In der Ferne dagegen stehen die Barleber am anderen Ende der Tabelle: Mit erst einem Pünktchen aus sieben Begegnungen ist der FSV auswärts das Schlusslicht der Verbandsliga.

Am vergangenen Wochenende - zum Start ins neue Jahr - hat sich zumindest das eine Extrem wieder bestätigt. Durch einen 1:0-Heimerfolg über den BSV Halle-Ammendorf fuhren die Barleber den nächsten Dreier daheim ein. "Ein Torwartfehler nach einem Standard hat für uns am Ende den Sieg gebracht", sagte Schönijahn zum Treffer von Steve Röhl. Doch betonte der 37-Jährige auch: "Am Ende war das Standardtor zwar glücklich, aber vielleicht auch etwas erzwungen und passt zu unserer aktuellen Form und Glückssträhne." Von ungefähr kam der siebte Sieg im neunten Heimspiel gewiss nicht. Auf ihrem Kunstrasenplatz sind die Mannen des FSV eine Macht. Eine "bessere Spielanlage" lobte Schönijahn nach dem Auftritt gegen Ammendorf. Und: "Wir waren defensiv sehr stabil. Das ging uns in der Hinrunde noch etwas ab."

Nach vier siegreichen Testspielen wurde so auch der Punktestart erfolgreich gemeistert. "Wir haben auch im ersten Rückrundenspiel den Trend aus dem Ende der Hinrunde und vor allem aus dieser sehr guten Vorbereitung fortgesetzt", freute sich Schönijahn. Noch eine Rechnung mit dem VfB Merseburg offen Stellt sich nur die Frage, warum es für den FSV bisher daheim so viel besser als in der Ferne läuft. "Es ist sicherlich der enge Platz und die Systemumstellung, die wir im September 2025 vorgenommen haben. Die passt einfach und steht der Mannschaft gut zu Gesicht", erklärte Schönijahn. "Und wir kennen auf dem Kunstrasen einfach jedes Granulatkorn auswendig, denn schließlich trainieren wir darauf seit mehr als einem Jahr fast ohne Unterbrechung." In Unsicherheit verfallen die Barleber daheim quasi nie. "Die Mannschaft hat ein extremes Selbstverständnis entwickelt, zuhause gegen jeden Gegner zu gewinnen und vor allem mutig aufzutreten", erklärte Schönijahn. "Neben unserer Standardstärke haben wir jetzt auch mehr offensive Varianten im Spielaufbau erarbeitet sowie defensive Stabilität entwickeln können."

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg FSV Barleben Barleben 14:00 live PUSH