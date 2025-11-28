Zuhause sind sie wieder eine Macht 

Ausgangslage: Nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim Ahrweiler BC möchte das Trierer Team um Trainer Holger Lemke im Gastspiel am Rhein wieder ein anderes Gesicht zeigen. „Für uns wird es darauf ankommen, dass wir nicht so blauäugig wie gegen Ahrweiler agieren und nicht so oft ins offene Messer laufen. Wir haben zuletzt einfach zu viele Bälle im Spielaufbau oder in der Offensive verloren und wurden immer wieder ausgekontert“, sagt Lemke im Rückblick. Der sportlich errungene 2:1-Hinspielsieg, der im Nachgang aufgrund eines nicht spielberechtigten Akteurs aberkannt wurde (TV berichtete mehrfach), gibt dem Trainer Mut: „Wir kennen die Qualitäten von Mülheim-Kärlich. Sie stehen sehr kompakt und haben etwa mit Pascal Steinmetz und Daniel Aretz (beide waren zuletzt aber angeschlagen, d. Red.) eine brutale Offensive. Dennoch haben wir damals in einem sehr hochklassigen Spiel gesehen, dass wir sie schlagen können. Entsprechend selbstbewusst wollen wir auch auftreten.“

SV Laubach - SG Hochwald (Samstag, 15 Uhr, Rasenplatz Laubach)

Ausgangslage: Im Rheinlandpokal bot die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden dem Oberligisten TuS Koblenz am Mittwoch bis zum Schluss die Stirn und verlor nur knapp mit 1:2. „Auf der Leistung können wir aufbauen. In der Liga bringt es uns aber nicht weiter“, weiß Trainer Fabian Mohsmann. In der vorderen Eifel erwartet er einen kleinen, tiefen Rasenplatz und einen Gastgeber, der mit nur 13 Punkten als Tabellen-15. mit dem Rücken zur Wand steht. Die Hochwälder wollen vor dem letzten Auswärtsspiel des Jahres ihre bislang so miese Bilanz in der Fremde (erst ein Zähler) nicht allzu hoch hängen. „Auswärts war bislang auch nicht alles schlecht“, betont Abwehrchef Muhamat Arifi.

Personal: Bis auf die vier Langzeitverletzten Jan Niklas Koltes, Niklas Burg, Maximilian Hoffmann und den neuen Sportlichen Leiter Lucas Thinnes (siehe Info) hat Coach Mohsmann alle Mann an Bord. Nach dem kräftezehrenden Pokalmatch plant er, auf einigen Positionen zu rotieren.

SG Arzfeld – SG Andernach (Samstag, 16 Uhr, Kunstrasenplatz, Arzfeld)

Ausgangslage: Satte zehn Punkte sammelte der Aufsteiger aus der Westeifel in den jüngsten vier Heimspielen. „Nach dem 1:4 im Hinspiel haben wir gegen Andernach noch was gutzumachen. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die letzten beiden Partien vor der Winterpause und erhoffen uns da schon noch einiges“, sagt SG-Spielertrainer Florian Moos. Vor allem, was die Zuschauer betrifft, ist er aktuell voll des Lobes: „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jedes Heimspiel fast 300 Zuschauer haben, obwohl wir unten drinstehen. Das hilft uns extrem. Zudem sind wir in den letzten Wochen spritziger und spielerisch besser geworden. Hinzukommt, dass wir auch personell jetzt von der Bank besser nachlegen können.“

Personal: Personelle Änderungen im Kader der Kombination aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen sind keine zu erwarten.

SpVgg EGC Wirges – FV Hunsrückhöhe Morbach (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz, Wirges)

Ausgangslage: Mit ein wenig Wut im Bauch werden die Morbacher zum Auswärtsspiel nach Wirges reisen. Nach der abgebrochenen Partie in Mendig, wo man bereits 3:1 führte, steht nun fest, dass dieses Spiel am Mittwoch erneut ausgetragen wird. Diesem Thema möchte FVH-Trainer Philipp Frank aber keine allzu große Bedeutung geben. Schließlich erwartet die Hunsrücker ein Gegner, der für das jüngste 1:7 gegen Bitburg Wiedergutmachung betreiben möchte. „In Wirges erwartet uns eine starke Heimmannschaft, die das Ergebnis aus dem letzten Spiel gegen Bitburg wohl nicht zu sehr beeinflussen wird. Kleinigkeiten werden für den Ausgang von großer Bedeutung sein“, so der Trainer.

Personal: Martin und Marcel Schultheis werden aufgrund eines privaten Termins ausfallen.

SG Schneifel – SV Eintracht Mendig (Sa., 18 Uhr, Rasen, Auw bei Prüm)

Ausgangslage: Bis zum jetzigen Zeitpunkt war der Aufsteiger aus Mendig am ersten Spieltag die einzige Mannschaft, der es gelang, die SG Schneifel in der Liga zu besiegen (3:1). „Im Hinspiel war es keine gute Leistung von uns, da wir uns sehr lust- und emotionslos präsentiert hatten. Da erhoffe ich mich jetzt schon einen hochmotivierten und aktiven Auftritt von uns“, fordert Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Personal: Da sich die zweite Mannschaft der SG Schneifel bereits in der Winterpause befindet, wird Trainer Simon den Kader mit einigen Akteuren der A-Liga-Mannschaft auffüllen. Philipp Bauer wird mit einem Leistenbruch ausfallen.

FV Rübenach – FC Bitburg (Sonntag, 13 Uhr, Kunstrasenplatz, Koblenz-Rübenach)

Ausgangslage: Nach dem furiosen 7:1-Sieg in Wirges möchte der FC Bitburg beim Vorletzten in Rübenach einen weiteren Dreier feiern. Nach zehn Niederlagen aus den vergangenen elf Ligaspielen stellt Rübenach die aktuell formschwächste Mannschaft der Liga. Zudem erzielte der Aufsteiger in den jüngsten acht Spielen nur magere drei Tore. „Wir möchten aus den beiden verbleibenden Spielen die maximale Punktzahl mitnehmen. Rübenach hat aktuell eine schlechte Serie, doch auch die ist dazu da, dass sie irgendwann reißt. Das haben wir zuletzt in Wirges ja auch bewiesen. Ich erwarte eine tief stehende Mannschaft, die über den Kampf kommen wird und auf schnelle Umschaltmomente lauert. Darauf müssen wir uns einstellen und Lösungen finden“, sagt Fabian Ewertz, Coach der Bierstädter.

Personal: Fabian Fisch kehrt nach einer Zerrung zurück in den Kader.

SV Rot-Weiss Wittlich – TuS Immendorf (So., 15 Uhr, Kunstrasen, Wittlich)

Ausgangslage: Der SV Rot-Weiss Wittlich liefert sich weiterhin einen packenden Zweikampf mit dem Ahrweiler BC um den direkten Aufstiegsplatz in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Nachdem die jüngste Partie bei der SG Schneifel dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen war, möchten die Rot-Weißen zum Rückrundenauftakt gegen Immendorf dreifach punkten. Vom klaren 4:0-Erfolg aus der Hinrunde will sich Trainer Fahrudin Kuduzovic nicht täuschen lassen: „Immendorf hatte zuletzt ein paar harte Ergebnisse. Das ist aber nicht deren wahres Gesicht. Sie versuchen viel zu flanken, um dann auch über zweite Bälle schnell zum Abschluss zu kommen.“ Die ausgefallene Partie in der Vorwoche bei der SG Schneifel sieht „Faz“ positiv und spricht davon, dass „die Jungs sich auch mental mal ein wenig erholen konnten. Sie werden auch im Training immer von uns gefordert, weshalb ich glaube, dass uns die Pause gutgetan hat, damit wir noch mal etwas frischer sind. Das hat man auch im Training unter der Woche gesehen, als die Qualität sehr hoch war“.

Personal: Alan Stulin und Alexander Shehada sind weiterhin im Aufbautraining und sollen langsam an die Mannschaft herangeführt werden.

INFO

Hochwälder haben einen neuen Fußballchef

Er arbeitet zwar weiter an seinem Comeback, auf die Dauer sieht der seit Monaten an der Achillessehne verletzte Abwehrspieler Lucas Thinnes aber seine Zukunft auf Funktionärsebene. Seit Kurzem hat der 28-Jährige bei Rheinlandligist SG Hochwald die Position des Sportlichen Leiters inne. Sein Vorgänger Daniel Baumeister bleibe der Sportgemeinschaft als Helfer auf administrativ-organisatorischer Ebene erhalten, sagt SG-Vorsitzender Edgar Mohsmann. ⇥(AA)