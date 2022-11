Zuhause nachlegen 1.FC Saarbrücken: VfB Oldenburg zum zweiten Mal Gast in Saarbrücken

Erst zum zweiten Mal kommt es zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem VfB Oldenburg im Ludwigsparkstadion. Die Drittliga-Begegnung wird am Mittwoch um 19 Uhr angepfiffen. Saarbrücken will nach dem Sonntag-Sieg bei 1860 München sofort nachlegen.

Für den 1. FC Saarbrücken steht in der Hinrunde der Drittliga-Saison 2022/2023

das letzte Heimspiel des Jahres an. Am Mittwoch um 19 Uhr empfängt das Team

von Manager Rüdiger Ziehl im Ludwigspark den Aufsteiger VfB Oldenburg. Die Niedersachsen stehen mit 15 Punkten aus 15 Spielen derzeit auf dem ersten

Nicht-Abstiegsplatz. „Sie haben 19 Tore geschossen, aber auch schon 29

Gegentreffer kassiert. Das zeigt, dass sie mitspielen wollen. In den vergangenen

Spielen haben sie ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber davor auch eine Phase

gehabt, in der sie konstant gepunktet haben“, sagte Manager und Interimstrainer

Rüdiger Ziehl. Nach dem wichtigen Auswärtssieg bei 1860 München will der FCS

zu Hause unbedingt einen Sieg zum Jahresabschluss.

„Wir haben gegen Meppen erlebt, wie schwer man sich tut, wenn man nicht

richtig in einer Partie kommt. Wir müssen von Beginn an Gas geben, den Gegner beschäftigen und den absoluten Willen an den Tag legen, diese Partie zu

gewinnen“, sagte Ziehl. Verteidiger Boné Uaferro, der sich in den vergangenen Wochen in toller Form

präsentierte, warnte ebenfalls davor, den Aufsteiger auf die leichte Schulter zu

nehmen. „Wir haben in Dresden ein richtig gutes Spiel gemacht und eine Woche

später gegen Meppen große Probleme gehabt. In dieser Liga bekommt man

nichts geschenkt. Oldenburg hat auswärts schon für einige Überraschungen

gesorgt und sie werden nicht nach Saarbrücken fahren und sich keine Chance

ausrechnen“, sagte der 30-Jährige. Coach Ziehl wollte sich am Tag vor dem Spiel noch nicht festlegen, wer zum

Aufgebot gehören wird. Klar ist, dass Sebastian Jacob, Julias Biada und Dominik

Ernst in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Auch Luca Kerber

muss aufgrund eines Infekts passen.

„Wir haben ein paar Spieler mit Wehwehchen. Es gilt in der englischen Woche

die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen. Wir haben in München

gesehen, dass wir von der Bank jederzeit nachlegen können“, sagte Ziehl