Zuhause liegt der TSV Nördlingen voll im Soll

Die Heimbilanz passt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Ismaning hat der TSV Nördlingen im Gerd-Müller-Stadion 13 von 18 möglichen Punkten gesammelt. Dabei mussten die Rieser gegen Ismaning zunächst einen Rückschlag wegstecken. Alessio Thies stand am Ende einer gelungenen Kombinationskette und erzielte das 0:1. Doch der Ausgleich ließ nicht allzu lange auf sich warten: Ausgangspunkt war ein Eckball von Manuel Meyer, in dessen Folge Alexander Schröter scheiterte. Die Ismaninger brachten die Kugel aber nicht aus der Gefahrenzone, sodass Manuel Meyer letztlich das 1:1 gelang.

„Wir waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft und haben uns über die gesamte Spieldauer enorm viele Torchancen erspielt“, meinte TSV-Coach Daniel Kerscher später und kritisierte nur, „dass wir früher mit dem 3:1 den Sack hätten zumachen müssen.“ Immerhin gelang den Nördlingern aber kurz nach der Pause das 2:1. Ermöglicht wurde das 2:1 durch eine schlampige Ballannahme von FCI-Keeper Lukas da Silva-Pötzinger 20 Meter vor seinem Gehäuse. TSV-Torjäger Simon Gruber schnappte zu und musste nur das verlassene Tor treffen. Kein Wunder, dass sich FCI-Trainer Xhevat Muriqi ärgerte: Die Tore, die wir bekommen haben, waren echt billig.“ (jais, red) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Hannes Hemrich (Urspringen) - Zuschauer: 425

Tore: 0:1 Alessio Thies (6.), 1:1 Manuel Meyer (14.), 2:1 Simon Gruber (53.)