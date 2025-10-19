Zuhause liegt der TSV Nördlingen voll im Soll

Dank der Heimstärke hat sich der TSV Nördlingen etwas von der Gefahrenzone in der Bayernliga Süd abgesetzt. Gegen den FC Ismaning feierten die Rieser einen 2:1-Erfolg. Auch der TSV Kottern durfte jubeln. Wobei das 2:0 gegen Türkgücü München der erste Heimdreier in der laufenden Runde ist. Vom Patzer des Spitzenreiters 1860 München II (0:1 bei Sturm Hauzenberg) konnte der TSV Landsberg profitieren, der den Rückstand verkürzte. Während der FC Pipinsried die große Chance, näher an die Junglöwen ranzukommen, liegen ließ.
Die Heimbilanz passt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Ismaning hat der TSV Nördlingen im Gerd-Müller-Stadion 13 von 18 möglichen Punkten gesammelt. Dabei mussten die Rieser gegen Ismaning zunächst einen Rückschlag wegstecken. Alessio Thies stand am Ende einer gelungenen Kombinationskette und erzielte das 0:1. Doch der Ausgleich ließ nicht allzu lange auf sich warten: Ausgangspunkt war ein Eckball von Manuel Meyer, in dessen Folge Alexander Schröter scheiterte. Die Ismaninger brachten die Kugel aber nicht aus der Gefahrenzone, sodass Manuel Meyer letztlich das 1:1 gelang.
„Wir waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft und haben uns über die gesamte Spieldauer enorm viele Torchancen erspielt“, meinte TSV-Coach Daniel Kerscher später und kritisierte nur, „dass wir früher mit dem 3:1 den Sack hätten zumachen müssen.“ Immerhin gelang den Nördlingern aber kurz nach der Pause das 2:1. Ermöglicht wurde das 2:1 durch eine schlampige Ballannahme von FCI-Keeper Lukas da Silva-Pötzinger 20 Meter vor seinem Gehäuse. TSV-Torjäger Simon Gruber schnappte zu und musste nur das verlassene Tor treffen. Kein Wunder, dass sich FCI-Trainer Xhevat Muriqi ärgerte: Die Tore, die wir bekommen haben, waren echt billig.“ (jais, red) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Hannes Hemrich (Urspringen) - Zuschauer: 425
Tore: 0:1 Alessio Thies (6.), 1:1 Manuel Meyer (14.), 2:1 Simon Gruber (53.)
Der Bann ist gebrochen, gegen Türkgücü München hat der TSV Kottern mit 2:0 Endlich den ersten Heimsieg der laufenden Saison eingefahren. „Uns allen ist eine große Last von den Schultern gefallen“, räumte auch TSV-Coach Andreas Maier später ein, und ergänzte: „Wir haben die erste halbe Stunde ein gutes Spiel gezeigt.“ Da legten die Kotterner auch die Basis für den Erfolg.
Matthias Jocham nutzte früh eine Hereingabe von Kevin Haug zum 1:0. Zum ersten Mal lag der TSV damit in einem Heimspiel in Führung und legte durch Christopher Duchardt bereits das 2:0. Kottern kontrollierte in der ersten Hälfte das Spielgeschehen weitestgehend, so dass der verschossene Foulelfmeter – Achim Speiser konnte Türkgücü-Keeper Felix Thiel nicht überwinden – nicht ins Gewicht fiel.
Zwischendurch wurden die krisengeschüttelten Münchner etwas stärker, was TSV-Trainer Maier wenig überraschte: „Wir waren gewollt nicht mehr so dominant und zogen uns etwas zurück. Trotzdem haben wir es leider versäumt, das dritte Tor und damit den Deckel drauf zu machen.“ Türkgücü strahlte nur bei Standards etwas Gefahr aus. (beß, red)
Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Matthias Jocham (5.), 2:0 Christopher Duchardt (18.)
Bes. Vorkommnis: Achim Speiser (TSV Kottern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Thiel (34.).
Im Flutlichtspiel gegen den TuS Geretsried feierte der TSV Landsberg einen verdienten 2:1-Erfolg gegen den TuS Geretsried. Daniele Sgodzaj brachte sein Team zunächst in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Maximilian Berwein auf 2:0. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie zunächst torlos, ehe es in der Schlussphase noch einmal spannend wurde. Geretsrieds Sebastian Schrills gelang kurz vor dem Abpfiff noch der Anschlusstreffer.
„Ein wichtiger und verdienter Sieg gegen den erwartet spielstarken Gegner. Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit gut im Pressing, hatten viele Ballgewinne und gehen mit 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht so dominant, wie wir es uns vorstellen, haben aber leidenschaftlich verteidigt. Unterm Strich verdiente drei Punkte der Kategorie Arbeitssieg“, lautete das Fazit von TSV-Coach Christoph Rech. (pm, red)
Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 310
Tore: 1:0 Daniele Sgodzaj (34.), 2:0 Maximilian Berwein (43.), 2:1 Sebastian Schrills (90.)
Beinahe hätte Türkspor Augsburg wieder einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Wie schon im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen lag das Team von Trainer Servet Bozdag bis in die Schlussphase hinein mit zwei Treffern hinten - und schnupperten nach dem Anschlusstreffer von Ibrahim Capar noch am Ausgleich. Doch die Schaldinger brachten den 2:1-Erfolg dann doch noch über die Zeit.
Eine Punkteteilung wäre aus Sicht von Türkspor aber auch sehr glücklich gewesen, denn der SVS hätte die Partie frühzeitig entscheiden können. Im ersten Abschnitt traf jedoch nur Simon Dorfner. Als Markus Gallmaier das 0:2 nachlegen konnte, schien alles klar. Dann aber unterlief den Schaldinger im Umschaltspiel ein Fehler, der Ibrahim Capar in Ballbesitz brachte. Mehr ließen die Niederbayern aber nicht mehr zu.
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Simon Dorfner (18.), 0:2 Markus Gallmaier (70.), 1:2 Ibrahim Capar (83.)
Die erste Auswärtsniederlage musste der FC Pipinsried mit dem 1:2 beim FC Deisenhofen einstecken. Wobei den Sportlichen Leiter Johannes Müller noch mehr als das Ergebnis ärgerte, das war die Art, wie es zustande kam. Pipinsried fand nach zweiwöchiger Spielplause keine Lösung, um die Deisenhofer Defensive zu knacken.
Deisenhofen ging durch einen Weitschuss von Nikolaos Gkasimpagiazov, der aus knapp 25 Metern einfach mal abgezogen hatte, in Führung. Diesem 1:0 liefen die Pipinsrieder fortan hinterher. Und die Aufgabe wurde nicht leichter, als eine Viertelstunde vor Schluss Pablo Rodriguez-Benitez im Strafraum den Deisenhofer Paul Schemat foulte. Lukas Kretzschmar schnappte sich die Kugel und überwand FCP-Keeper Maximilian Engl ein zweites Mal. Der FCP konnte durch Florian Gebert, der die Vorlage des jungen Dominik Neisser verwertete, nur noch verkürzen.
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Nikolaos Gkasimpagiazov (24.), 2:0 Lukas Kretzschmar (74./Foulelfmeter), 2:1 Florian Gebert (81.)