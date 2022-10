Zuhause läuft es Nichts Neues von der Eintracht aus Hildburghausen. Die Punkte bleiben zu Hause, die Trefferquote bleibt bei mindestens vier Buden je Heimspiel und erneut steht auch hinten – trotz eines gehaltenen Strafstoßes - die Null nicht.

Spielbericht

Wenn Hildburghausen auf dem Kunstrasenplatz kickt, sind die Heimpunkte meistens garantiert. Auch gegen den Aufsteiger aus Siebleben wurde die gute Heimserie der aktuellen Saison fortgesetzt. Im sechsten Spiel vor den eigenen Fans gab es den fünften Sieg. Die Trefferausbeute wurde sogar leicht gesteigert. Mit jetzt 25 Heimtoren erhöht sich der Durchschnitt auf etwas über vier Torerfolgen in 90 Minuten. Und auch im sechsten Heimspiel gelingt es der Eintracht nicht, endlich mal zu Null zu spielen. Insgesamt gab es hier nun mittlerweile zehn Gegentreffer. Personell gab es zwei Änderungen. Diese hatten jeweils mit dem Namen Roth zu tun: Kevin Roth rückte für den zuletzt stark aufspielenden Stefan Fischer – der Mittelfeldstratege ist im Urlaub – in die Startformation. Und die Eintracht musste in diesem Heimmatch auch ohne ihren Trainer Patrick Ortlieb auskommen. Für den erkrankten Chef coachte Co-Trainer Markus Roth die Mannschaft. Kevin ist im Übrigen ein Neffe vom heute verantwortlichen Trainer Markus.

Die Gastgeber hatten einen Auftakt nach Maß. Der Sekundenzeiger hatten noch keine drei Umdrehungen zurückgelegt, da führte die Eintracht schon. Sandro Eichhorn war am langen Pfosten nach der Eingabe von William Simon zur Stelle und musste nur noch einschieben. Und auch das 2:0 fiel nach dem gleichen Strickmuster. Angriff über die linke Seite, dieses Mal war Sandro Eichhorn der Vorbereiter und Max Andersch staube unbedrängt ab. Interessant auch, dass Jens Hirschfeld die Eingaben jeweils verpasste, aber seine Mitspieler sich dahinter jeweils gut in Position brachten. Mit der schnellen Führung im Rücken ließ es die Eintracht etwas ruhiger angehen. Siebleben war gut gestaffelt und verhinderte das Kurzpassspiel. Und die Gäste kamen nun selbst mit offensiven Aktionen zu Abschlüssen. Nach einer Ecke der Gäste (30.) und dem Kampf um den abgewehrten Ball kam es zu einem Zweikampf zwischen William Simon und dem aufgerückten Rechtsverteidiger. Beide hatten das Bein dabei recht hoch, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Andreas Jewtschuk übernahm die Verantwortung. Der Elfer war nicht schlecht geschossen, aber Keeper Julius Geyling war im richtigen Eck und lenkte das Leder zur Ecke.

Nach dem Seitenwechsel konnte die Eintracht dann schnell auf 3:0 erhöhen. Die Gastgeber ruhten sich nun etwas auf diesem Vorsprung aus. Als dann die Rückwärtsbewegung nicht schnell genug klappte, kam Siebleben zum 3:1. Michele Lehmann spielte einen Schnittstellenbass auf Marlon Körber und dieser netzte schließlich ein. Ein Doppelwechsel der Eintracht brachte auch dieses Mal frischen Wind. Und die Platzhirsche zogen auf 5:1 davon. Der bisher beste Torschütze des FSV Jens Hirschfeld traf dieses Mal nicht selbst. Er bereitete aber alle drei Treffer seiner Mannschaft in der II. Halbzeit vor. Mit seinem Doppelpack in diesem Spiel kann Sandro Eichhorn in der internen Torschützenliste zu seinem Mannschaftkollegen Jens Hirschfeld aufschließen. Beide haben nach neun Spieltagen sieben Mal getroffen. In der Torschützenliste der Landesklasse Staffel 3 ist dies hinter Andre Gottschalk (Steinach / neun Treffer) der geteilte zweite Platz.