Zuhause gegen Cannstatt: Geht das Botnang-Märchen weiter?

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH



Der Vorletzte TSV Dagersheim geht nach dem unglücklichen 3:4 gegen den SV Deckenpfronn mit erneutem Frust in dieses Kellerduell, zuvor hatte die Mannschaft immerhin Croatia Stuttgart mit 1:0 bezwungen. Der SV Nufringen hat mit dem 4:1 in Rohrau und dem furiosen 7:2 beim VfL Herrenberg gezeigt, dass er offensiv leben kann, steht mit 23 Punkten aber weiter gefährlich nah an der Abstiegszone. Für beide ist dieses Spiel weit mehr als ein gewöhnlicher Sonntagstermin, weil ein Sieg Luft verschafft und eine Niederlage die Sorgen sofort vergrößert. Das Hinspiel gewann der SV Nufringen mit 4:3.



Croatia Stuttgart wartet vor diesem Spieltag noch auf das Ergebnis der Partie gegen den SV Bonlanden und bleibt damit in der Einordnung der jüngsten Form etwas schwerer zu fassen. Die SpVgg Holzgerlingen liegt mit 28 Punkten im Mittelfeld, hat aber zuletzt mit dem 6:0 in Vaihingen und dem 3:1 gegen den ASV Botnang zwei Ausrufezeichen gesetzt; obendrauf stand am 6. April 2026 noch das Duell mit dem TSV Jahn Büsnau an. Für Croatia ist das Heimspiel gegen einen stabilisierten Gegner eine heikle Aufgabe, zumal die Mannschaft mit 18 Punkten noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Croatia Stuttgart wartet vor diesem Spieltag noch auf das Ergebnis der Partie gegen den SV Bonlanden und bleibt damit in der Einordnung der jüngsten Form etwas schwerer zu fassen. Die SpVgg Holzgerlingen liegt mit 28 Punkten im Mittelfeld, hat aber zuletzt mit dem 6:0 in Vaihingen und dem 3:1 gegen den ASV Botnang zwei Ausrufezeichen gesetzt; obendrauf stand am 6. April 2026 noch das Duell mit dem TSV Jahn Büsnau an. Für Croatia ist das Heimspiel gegen einen stabilisierten Gegner eine heikle Aufgabe, zumal die Mannschaft mit 18 Punkten noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist. Das Hinspiel endete torlos 0:0.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH



Der TSV Musberg hat sich mit dem 2:1 gegen den TSV Dagersheim und dem 4:1 in Oberjettingen gefangen und darf mit 31 Punkten wieder etwas selbstbewusster auf die obere Tabellenhälfte blicken. Der SV Bonlanden reist mit 28 Punkten an, gewann zuletzt eindrucksvoll 4:2 in Darmsheim und 3:1 gegen den SV Vaihingen, hatte vor diesem Spieltag aber noch die offene Aufgabe bei Croatia Stuttgart. In diesem Duell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im engen Mittelfeld keinen Rückschritt leisten wollen. Das Hinspiel gewann der TSV Musberg in Bonlanden mit 2:1.



Der SV Deckenpfronn geht als Vierter mit 37 Punkten in dieses Nachholspiel am 23. April 2026 und hat mit dem 4:3 in Dagersheim sowie dem 3:1 gegen Nufringen zuletzt wichtige Antworten gegeben. Der VfL Oberjettingen bleibt trotz des 4:1 gegen Musberg tief im Tabellenkeller, zuvor hatte die Mannschaft allerdings bei Croatia Stuttgart mit 4:3 gewonnen und damit ein Lebenszeichen gesendet. Die Rollen sind klar verteilt, aber genau solche Spiele tragen im Saisonendspurt oft den größten Druck in sich. Das Hinspiel gewann Deckenpfronn deutlich mit 6:0. Der SV Deckenpfronn geht als Vierter mit 37 Punkten in dieses Nachholspiel am 23. April 2026 und hat mit dem 4:3 in Dagersheim sowie dem 3:1 gegen Nufringen zuletzt wichtige Antworten gegeben. Der VfL Oberjettingen bleibt trotz des 4:1 gegen Musberg tief im Tabellenkeller, zuvor hatte die Mannschaft allerdings bei Croatia Stuttgart mit 4:3 gewonnen und damit ein Lebenszeichen gesendet. Die Rollen sind klar verteilt, aber genau solche Spiele tragen im Saisonendspurt oft den größten Druck in sich. Das Hinspiel gewann Deckenpfronn deutlich mit 6:0.



Der TV Darmsheim ist als Tabellenzweiter mit 39 Punkten mitten im Rennen um den direkten Aufstieg, bekam zuletzt beim 0:2 in Cannstatt aber einen empfindlichen Dämpfer. Der VfL Herrenberg hat sich mit dem 7:2 in Nufringen und dem 3:0 gegen TV Echterdingen II wieder auf 31 Punkte geschoben und reist mit Rückenwind zu einem Gegner, der zu Hause meist mit Wucht auftritt. Dieses Verfolgerduell besitzt Gewicht, weil Darmsheim nach oben drängt und Herrenberg mit einem weiteren Sieg die Spitzengruppe noch einmal ins Visier nehmen könnte. Das Hinspiel entschied Darmsheim mit 2:1 für sich. Der TV Darmsheim ist als Tabellenzweiter mit 39 Punkten mitten im Rennen um den direkten Aufstieg, bekam zuletzt beim 0:2 in Cannstatt aber einen empfindlichen Dämpfer. Der VfL Herrenberg hat sich mit dem 7:2 in Nufringen und dem 3:0 gegen TV Echterdingen II wieder auf 31 Punkte geschoben und reist mit Rückenwind zu einem Gegner, der zu Hause meist mit Wucht auftritt. Dieses Verfolgerduell besitzt Gewicht, weil Darmsheim nach oben drängt und Herrenberg mit einem weiteren Sieg die Spitzengruppe noch einmal ins Visier nehmen könnte. Das Hinspiel entschied Darmsheim mit 2:1 für sich.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 live PUSH



Mehr Topspiel geht an diesem Wochenende kaum: Der Tabellenführer ASV Botnang mit 40 Punkten trifft auf den Sechsten aus Cannstatt, der nur sechs Zähler zurückliegt. Botnang hat mit dem 6:0 gegen Rohrau, dem 3:1 in Holzgerlingen und dem 3:1 bei TV Echterdingen II seine Ambitionen untermauert, während Cannstatt nach dem 3:3 in Herrenberg den starken 2:0-Erfolg gegen Darmsheim folgen ließ. Für Botnang ist es die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten, für Cannstatt die Gelegenheit, das Aufstiegsrennen noch enger zu machen. Das Hinspiel endete 2:2, auch das Rückspiel verspricht hohe Spannung. Mehr Topspiel geht an diesem Wochenende kaum: Der Tabellenführer ASV Botnang mit 40 Punkten trifft auf den Sechsten aus Cannstatt, der nur sechs Zähler zurückliegt. Botnang hat mit dem 6:0 gegen Rohrau, dem 3:1 in Holzgerlingen und dem 3:1 bei TV Echterdingen II seine Ambitionen untermauert, während Cannstatt nach dem 3:3 in Herrenberg den starken 2:0-Erfolg gegen Darmsheim folgen ließ. Für Botnang ist es die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten, für Cannstatt die Gelegenheit, das Aufstiegsrennen noch enger zu machen. Das Hinspiel endete 2:2, auch das Rückspiel verspricht hohe Spannung.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen TV Echterdingen Echterdingen II 15:30 PUSH



Der SV Vaihingen steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und muss nach dem 0:6 gegen Holzgerlingen und dem 2:2 in Rohrau eine Reaktion zeigen. TV Echterdingen II ist mit 31 Punkten Achter, verlor zuletzt 0:3 gegen Herrenberg und 1:3 gegen Botnang, hatte zuvor aber mit dem 3:2 in Darmsheim und dem 2:1 in Cannstatt gezeigt, dass die Mannschaft unangenehm bleiben kann. Für Vaihingen ist das ein wichtiges Spiel, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Das Hinspiel gewann Echterdingen II klar mit 5:2. Der SV Vaihingen steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und muss nach dem 0:6 gegen Holzgerlingen und dem 2:2 in Rohrau eine Reaktion zeigen. TV Echterdingen II ist mit 31 Punkten Achter, verlor zuletzt 0:3 gegen Herrenberg und 1:3 gegen Botnang, hatte zuvor aber mit dem 3:2 in Darmsheim und dem 2:1 in Cannstatt gezeigt, dass die Mannschaft unangenehm bleiben kann. Für Vaihingen ist das ein wichtiges Spiel, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Das Hinspiel gewann Echterdingen II klar mit 5:2.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Rohrau SV Rohrau 15:00 PUSH



Der TSV Jahn Büsnau geht als Dritter mit 37 Punkten in dieses Heimspiel und will nach dem 3:0 gegen Bonlanden den nächsten Schritt machen; hinzu kommt noch das Ergebnis des Spiels in Holzgerlingen vom 6. April 2026, das vor diesem Vorbericht nicht vorliegt. Der SV Rohrau steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf, holte zuletzt ein 2:2 gegen Vaihingen, kassierte davor aber ein 0:6 in Botnang und blieb auch beim 3:3 in Herrenberg defensiv anfällig. Für Büsnau ist die Lage eindeutig: Gegen einen abstiegsgefährdeten Gegner zählt im Rennen um die Spitze nur ein Sieg. Das Hinspiel gewann Rohrau mit 4:3, schon deshalb darf Büsnau diese Aufgabe kaum leicht nehmen.