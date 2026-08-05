Zuhause gegen Altglienicke: Stürmt der Greifswalder FC an die Spitze?

Der Greifswalder FC geht als Tabellenzweiter mit sieben Punkten aus drei Spielen in die Partie gegen die VSG Altglienicke, die mit lediglich zwei Punkten aus zwei Spielen auf Platz 13 der Regionalliga Nordost steht. Während Greifswald bislang zweimal gewann und nur einmal verlor, kommt Altglienicke bisher über zwei Remis nicht hinaus, eine Partie musste zudem wetterbedingt abgesagt werden. Für den Greifswalder FC bietet sich am Freitagabend die Gelegenheit, zumindest kurzfristig die Tabellenspitze zu übernehmen.

Zuletzt zeigte der Greifswalder FC beim 4:1-Erfolg bei Hertha BSC II eindrucksvoll seine neue Offensivstärke. Felix Heim und Kay Seidemann trafen jeweils zum ersten Mal in dieser Saison, während Colin Kroll-Thiel, wie bereits beim Auswärtsspiel in Zwickau, erneut erfolgreich war und damit bei drei Toren in drei Spielen steht.

Auch Felix Heim führt inzwischen zwei Saisontore, Kay Seidemann bringt es bereits auf drei Scorerpunkte. Den „Herthabubis“ ließ die Mannschaft von Trainer Alain Karim dabei kaum eine Chance und das trotz eines verschossenen Elfmeters, was die Effizienz und Vielseitigkeit des Offensivspiels umso deutlicher unterstreicht.

Stabile Defensive als zweite Säule

Neben der treffsicheren Offensive überzeugt der Greifswalder FC auch defensiv. Mit nur drei Gegentoren aus drei Spielen kassierte die Mannschaft von Alain Karim zwei Treffer weniger als die VSG Altglienicke und das, obwohl Greifswald bereits ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Diese defensive Stabilität in Kombination mit der offensiven Durchschlagskraft erklärt den verdienten zweiten Tabellenplatz und macht deutlich, dass der Greifswalder FC seine bisherigen Ergebnisse nicht allein über spektakuläre Tore, sondern auch über konsequente Abwehrarbeit erzielt.

Altglienickes prominenter, aber noch erfolgloser Kader

Der Gegner aus der Hauptstadt gilt trotz der bisher schwachen Ergebnisse als einer der Aufstiegsfavoriten der Liga, nicht zuletzt wegen der individuellen Qualität im Kader. Jonas Nietfeld, in der Vorsaison mit 19 Toren und sieben Vorlagen bester Scorer der Regionalliga Nordost, knüpfte bereits im Auftaktspiel mit einem Tor und einer Vorlage an seine starke Form an und bleibt die zentrale Gefahr im Offensivspiel der VSG Altglienicke unter Trainer Dan Twardzik.

Verstärkt wurde der Kader zudem durch John Brooks, der unter anderem für Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und die US-amerikanische Nationalmannschaft aktiv war, sowie durch Tolga Cigerci, der in der Türkei, der Bundesliga und der Süper Lig spielte. Diese namhafte personelle Stärke konnte die VSG bislang jedoch noch nicht in entsprechende Ergebnisse ummünzen. Zwei Unentschieden in zwei Spielen stehen zu Buche.

Gelingt Greifswald der dritte Sieg im vierten Saisonspiel, könnte die Mannschaft zumindest zeitweise die Tabellenführung der Regionalliga Nordost übernehmen, denn der Chemnitzer FC ist erst am Sonntag gefordert.