Zugspitz-Kreisligen: Diese Entscheidungen fallen im Saisonfinale

Der SV Polling und der SV Ohlstadt liefern sich ein Fernduell um die Meisterschaft. – Foto: Oliver Rabuser

Showdown in den Kreisligen Oberbayerns. Am Samstag ab 15 Uhr steigt der letzte Spieltag in den zwei Zugspitz-Kreisligen. Es geht um Auf- und Abstieg. Die Rechenspiele beginnen. Eine Übersicht über die ausstehenden Entscheidungen.

Kreisliga Zugspitze 1: Dreikampf um Meisterschaft und Relegation Aufstieg: Polling hat es in der eigenen Hand

Hochspannung herrscht im Rennen um die Meisterschaft und die Aufstiegsrelegation in der Kreisliga 1. Tabellenführer SV Polling (53 Punkte) hat es in der eigenen Hand. Ein Unentschieden bei der DJK Waldram würde dem Team bereits zur Meisterschaft reichen. Die Aufstiegsrelegation ist bereits sicher. Der SV Ohlstadt (51 Punkte) hofft auf eine Pleite der Pollinger und muss gleichzeitig zu Hause gegen den TSV Peißenberg gewinnen. Nur noch Außenseiter-Chancen auf den Relegationsplatz hat der SV Münsing (50 Punkte). Gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch muss eigentlich ein Sieg her. Ein Remis würde nur dann reichen, wenn Ohlstadt verliert. Die Meisterschaft ist für Münsing nicht mehr zu erreichen, weil Polling den direkten Vergleich gewonnen hat. Abstieg: Brunnthal droht die Kreisklasse