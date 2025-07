Zugang von Türkgücü Ratingen: Yesil gewinnt die „Torjägerkanone für alle“

26 Tore erzielte Bayern-Stürmer Harry Kane in der abgelaufenen Bundesliga-Saison – und sicherte sich damit die Torjägerkanone, die jedes Jahr vom Fachblatt „Kicker“ vergeben wird. Über diese Anzahl an Toren können viele Amateurkicker derweil nur müde lächeln. Denn unterhalb der Oberliga ist für die besten Knipser Deutschlands die 50-Tore-Marke selten ein Hindernis.

Die „Torjägerkanone für alle“ wird jede Saison für die besten Torjägerinnen und Torjäger in den deutschen Amateurligen ausgelobt. Sie ist das Pendant zur traditionsreichen „Kicker-Torjägerkanone“ im Profibereich. Es ist eine Aktion des „Kicker“, des Amateurfußballportals „fussball.de“ und von Volkswagen. Ausgezeichnet werden bei den Männern die besten Torjäger von der vierten bis zur elften Liga, bei den Frauen die treffsichersten von der dritten bis zur siebten Liga. Es zählt die Zahl der geschossenen Tore. In die Wertung fließen nur die Treffer aus Ligaspielen ein, Tore aus Relegationspartien finden keine Berücksichtigung.

So auch für Samed Yesil. In Diensten von Anadolu Türkspor II erzielte der ehemalige KFC-Spieler in der abgelaufenen Saison insgesamt 96 Tore in der Kreisliga B des Fußballkreises Kempen/Krefeld – und führte sein Team damit zum Aufstieg. Und das in nur 26 Spielen. Das ist eine beeindruckende Quote von knapp 3,7 Toren pro Spiel. Dass er zudem auch noch 37 weitere Treffer für seine Mitspieler auflegte, verkommt bei der Anzahl der Tore beinahe zur Nebensache. Schon im ersten Saisonspiel traf Yesil neunmal, nur in einem Spiel der ganzen Saison, in denen er auf dem Platz stand, blieb er ohne eigenen Treffer. Für seine Leistung ist er nun mit der „Torjägerkanone für alle“ ausgezeichnet worden.

Vielversprechender Youngster

Für Samed Yesil ist diese Auszeichnung zweifelsohne eine Ehre, doch wird sie sicherlich nicht den höchsten Stellenwert für den gebürtigen Düsseldorfer haben. Zu groß sind die Erfolge, die er bereits in seiner Jugendzeit einfahren konnte. Im Jahr 2011 reiste der damalige Jugendspieler von Bayer 04 Leverkusen mit der deutschen U17 zunächst zur Europameisterschaft nach Serbien, wo er mit drei Treffern bester Torschütze des Turniers wurde. Die deutsche Auswahl qualifizierte sich zudem für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Dort spielte sich das Team, auch dank sechs Treffern von Samed Yesil, bis ins Halbfinale, wo es allerdings dem späteren Weltmeister Mexiko unterlag. Deutschland wurde Dritter, Yesil erhielt für die sechs Tore den silbernen Schuh. Kapitän war damals der heutige BVB-Profi Emre Can, auch die Bundesliga-Spieler Marvin Ducksch, Mitchell Weiser und Rani Khedira zählten zum Kader.

In der folgenden Saison debütierte Yesil für Bayer 04 in der Bundesliga, die große Karriere schien zu diesem Zeitpunkt vorgezeichnet. Im Sommer 2012 wechselte er für eine Millionen Pfund zum FC Liverpool. Dort fasste er allerdings nie wirklich Fuß, was auch an zwei Kreuzbandrissen lag, die ihn zurückwarfen. 2016 verließ er die Reds, spielte nach kurzer Vereinslosigkeit von Januar 2017 bis Sommer 2018 in Griechenland. Im Herbst 2018 folgte dann ein Wechsel zum KFC Uerdingen, der damals in der Dritten Liga spielte. Es waren aber nur zwei Kurzeinsätze, die Yesil bei den Uerdingen absolvierte. Nach einem für beide Seiten enttäuschenden Jahr wurde das Kapitel 2019 auch wieder beendet. Seit einem kurzen Gastspiel in der Türkei ist der heute 31-Jährige im Amateurfußball am Niederrhein aktiv. VfB Homberg, Teutonia St. Tönis, Ratingen 04/19, CSV Marathon Krefeld und eben Anadolu Türkspor Krefeld.

Seinen Titel wird Yesil übrigens nicht verteidigen können, ihn zieht es zur neuen Saison zu Türkgücü Ratingen in die Kreisliga A und somit die achthöchste Spielklasse. Über alle Spielklassen hinweg reichte es für Samed Yesil unterdessen nur für den zweiten Platz. Talha Aydin, der für den DSC Wanne-Eickel in der elften Liga auf Torejagd geht, traf in der vergangenen Saison sogar 107 Mal.

Eine Spielerin aus Krefeld konnte sich in ihrer Spielklasse übrigens über die Bronzemedaille freuen. Nihal Yildiz (BV Union Krefeld) erzielte in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 57 Tore, die bundesweit drittmeisten in der siebten Liga.