Zugang von RWE: Mustafa Kourouma geht zu RW Oberhausen

Profi-Debüt für Essen



Ausgebildet in den Nachwuchszentren von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wechselte Kourouma in der Saison 2020/21 zur U19 von Rot-Weiss Essen. Dort schaffte er im Sommer 2022 den Sprung zum Profikader in die 3. Liga. Insgesamt kommt der erst 22-jährige Defensivmann auf 37 Einsätze in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, bei denen ihm zwei Tore gelangen.