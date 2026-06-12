Zugang vom Ligakonkurrenten: Schonnebeck verpflichtet Kamboua Oberliga: Die SpVg Schonnebeck verpflichtet Youssef Kamboua vom Ligakonkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen. von Tristan Benten · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Youssef Kamboua (r.) wechselt nach Schonnebeck – Foto: IMAGO IMAGES

Oberliga: Die Kaderplanung der SpVg Schonnebeck kann einen weiteren Erfolg verbuchen. Youssef Kamboua wechselt vom Ligakonkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen an den Schetters Busch. Mit zwölf Treffern und sieben Vorlagen machte der Angreifer in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam.

Über Kray in den Seniorenbereich In der Jugend war er für Rot-Weiss Essen aktiv, bis es ihn zum FC Kray zog. Dort machte er auch die ersten Schritte im Herrenbereich. Nach vier Jahren in der Landes- und Oberliga beim FC, entschied sich der Offensivmann für einen Wechselt zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Dort kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten auf insgesamt zwölf Tore und sieben Vorlagen in 38 Partien. Nun will Kamboua eine neue Herausforderung bei der SpVg Schonnebeck angehen. Zwar ist der Angreifer noch recht jung, allerdings gleichzeitig auch erfahren. Mit 51 Einsätzen in der Oberliga ist der Zugang aus Essen mit der Spielklasse vertraut.

"Dynamik, Kreativität und Torgefahr" Bei der Spielvereinigung wartet man freudig auf den Beginn des neuen Angreifers. Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schonnebecks, sagte folgendes in einer offiziellen Pressemitteilung über den Neuzugang: "Mit Youssef gewinnen wir einen offensivstarken Mittelfeldspieler, der mit seiner Dynamik, Kreativität und Torgefahr perfekt zu unserer Spielidee passt." Er fügte noch hinzu: "Wer seinen Werdegang in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt hat, kommt zu dem Entschluss, dass er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat und auf dem Platz Verantwortung übernimmt." Der ehemalige RWE-Spieler konnte mit 19 Scorern in der vergangenen Spielzeit auf sich aufmerksam machen. Leben kennt seine Qualitäten: "Youssef bringt die Fähigkeit mit, zwischen den Linien Lösungen zu finden, Tempo aufzunehmen und selbst torgefährlich zu werden – Qualitäten, die unser Offensivspiel unmittelbar bereichern. Mit seiner Flexibilität im offensiven Zentrum oder auf der offensiven Außenbahn gibt er uns zusätzliche Variabilität", verriet der sportliche Leiter.