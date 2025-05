Zugang und viele Verlängerungen in der Kreisliga

Zur neuen Saison werden folgende Spieler der 2.Mannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen : Kai Benzing, Tobias Kümmerle, Sebastian Kühn.´Trotz intensiver Gespräche und Bemühungen werden die Spieler ihre auslaufende Verträge nicht verlängern und die aktive Fußball-Karriere beenden. Was bleibt sind unvergessliche Momente im grün-weißen Dress, die in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen. Wir bedanken uns im Namen des gesamten Vereins für eure Leistungen und wünschen euch alles gute für die Zukunft.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Fellbach (Senioren)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ein Herzensprojekt steht an – zu Ehren von Roland Mall

Am 1. Juni 2025 findet im Max-Graser-Stadion in Fellbach ein ganz besonderes Benefizspiel statt „Mall and Friends“ – ein Fußballtag voller Emotionen, Erinnerungen und großer Namen.

Anlass ist der überraschende Tod von Roland Mall, ehemaliger VfB-Spieler und Mitglied der Legendenmannschaft dem dieses Spiel gewidmet ist.

Auf dem Platz stehen viele VfB-Legenden wie Guido Buchwald, Hansi Müller, Kevin Kuranyi, Giovanni Zarrella, Andreas Hinkel, Timo Gebhart, Timo Wenzel, Zdravko Kuzmanovic, Roberto Pinto, Timo Rathgeb, Alexander Blessin, Felix Luz, Angelo Vaccaro die Förster-Brüder und viele mehr – gegen die SV Fellbach AH.

Anpfiff ist um 14:30 Uhr.

Eintritt:

Kinder bis 10 frei | Jugendliche 5 € | Erwachsene 10 €

Wir freuen uns über jeden, der mit uns gemeinsam Roland ehrt, Fußball feiert und den guten Zweck unterstützt.

TSV Heimsheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Neuzugang beim TSV Heimsheim – Willkommen, Lucca Grau! Der TSV Heimsheim freut sich über Verstärkung im zentralen Mittelfeld: Lucca Grau wechselt vom Landesligisten TSV Wurmberg-Neubärental zu uns! In der Saison 23/24 spielte Lucca eine wichtige Rolle beim Aufstieg seines Teams in die Landesliga – Er erzielte 18 Toren und bereitete 12 Tore vor. Auch in der aktuellen Spielzeit zeigte er mit 10 Treffern in 24 Spielen, dass er torgefährlich und spielstark ist. Der 26-Jährige bringt außerdem jahrelange Landesliga-Erfahrung vom 1. FC Ispringen mit und wird unser Mittelfeld mit seiner Qualität und Spielintelligenz bereichern.

VfL Gerstetten (Kreisliga B4 Ostwürttemberg)

Alle Trainer bleiben an Bord - Die Saison neigt sich dem Ende zu - was man schon einmal vermelden kann ist, dass unser Trainergespann weiter zusammen arbeiten wird. H. Fronmüller, A.Seibold, K.Perfetto, sowie P. Gründemann arbeiten weiterhin Hand in Hand. Aktuell besteht noch eine Minichance den direkten Aufstieg in die A-Klasse, nach der Neuaufstellung der Abt.Fußball, zu schaffen, wenn nicht geht es zum Relegationsspiel auf den Schießberg in Giengen. Gespielt werden würde am 14.06., um 16 Uhr.

Der VfL geht nächstes Jahr mit drei Torspielern in die Saison 25/26..

Angeführt von unserem Capitano L. Fronmüller. Der dieses Jahr in den Pflichtspielen lediglich 4x den Ball aus dem Netz holen musste. Zudem bleibt F. Michelchen, sowie L.Weise mit an Bord.

Auch unsere starke Abwehrreihe bleibt zusammen. N.Strobl, T.Steck (aktuell verletzt), H.Pfeiffer, N.Benz, sowie Routinier E.Eckhardt bleiben dem VFL treu.

Auch unsere Maschinerie im Mittelfeld bleibt zusammen. Vom Definivstratege und Kopfballungeheuer bis zum Vorlagengeber bleiben weiter am Bord. L.Fronmüller, J.Walter, M.Tonigold, F.Dömel, M.Ellmer, sowie T. Freihart.

Und weiter geht's - unsere Stürmer, die ihr fußballerisches Können in dieser Saison mehrmals gezeigt haben, bleiben dem VfL für die kommende Saison treu. Hier wünschen O.Strebl, dass er mal ohne größere Verletzungen durch die Saison 25/26 kommt.

V.l. B.Bayer, S. Wegemann, L.Lammel und O.Strebl.

