Zugang und Verlängerungen in der Landesliga

Wir möchten Euch Pana vorstellen! Pana ist 24 Jahre alt, kommt aus Hochdorf und war die letzten Jahre bei der SG Empfingen mit seinen mittlerweile 120 Landesligaspielen in sehr guten Händen. Nun ist es, wie er selbst sagt: “Zeit für einen Tapetenwechsel“. Ab Sommer trägt der feurige Mittelfeldspieler unser Trikot, worüber wir uns mächtig freuen. Pana hat in der Tat mächtig feuer – vorallem wenn er auf dem Feld steht und seine Außenbahn beackert. Sein unermüdlicher Einsatz für sein Team war in all den letzten Duellen gegen die SGE immer sehr präsent und eine besondere Hürde. Das hat uns immer imponiert und deshalb waren besonders seine zukünftigen Coaches überzeugende Fürsprecher: „Den Spieler wollen wir in unseren Reihen haben!“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Neunheim (Kreisliga B3 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Tarik Rehe & Lukas Müller bleiben der SGM treu und haben für die kommende Saison zugesagt! Hinter den Kulissen wurde hart gearbeitet – mit Erfolg! Die SGM ist in der Kaderplanung für die kommende Saison bereits weit vorangeschritten. Mit der Zusage beider Torspieler, Tarik Rehe und Lukas Müller, wurden wichtige Weichen gestellt. Ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und Teamgeist Tarik:„Ich freue mich, ein weiteres Jahr das Trikot der SGM zu tragen und viele Erfolge mit der Mannschaft zu feiern.“ Lukas:„Für die SGM zu spielen ist nicht einfach nur ein Hobby. Es ist eine Familie. Es sind Freunde, die zusammenhalten – in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin froh und dankbar, ein Teil der SGM-Familie zu sein.“

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Olympia Laupheim (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unsere Nummer Eins im Tor bleibt. Chris Hafner hat für die kommende Saison 2025/26 unterschrieben und glaubt an den weiteren Weg unserer Olympia. „Ich hab mich entschieden, bei der Olympia zu bleiben, weil mir die Gemeinschaft hier viel bedeutet. Ich glaube fest daran, dass wir als Team sowohl in der laufenden Saison als auch in der kommenden Saison unsere Ziele erreichen werden - und ich freue darauf, meinen Teil dazu beizutragen.“ - Chris Hafner Chris kommt in dieser Saison auf die kompletten 23 Spiele. In der Abstiegsrunde erreichen wir mit einem Gegentor-Durchschnitt von 0,78 Gegentoren pro Spiel eine Bestmarke. In den 14 Spielen der Abstiegsrunde blieb in fünf Spielen die Null stehen. „Chris hat sich enorm in seinem TW-Spiel entwickelt. Das Team hat Vertrauen in ihn und er ist wichtig für den Charakter unserer Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass er unserem eingeschlagenen Weg vertraut und diesen mit seinem Einsatz unterstützen möchte.“ - Andy Spann

Hannes Schacher bleibt ein weiteres Jahr bei der Olympia. Die Unterschrift für die Saison 2025/26 ist auf dem Papier, die Tinte getrocknet. Unser Defensiv-Spezialist bleibt an Bord. Schache kommt diese Saison aktuell auf 14 Einsätze. Zu Saisonbeginn hat er uns leider aufgrund eines Auslands-Semesters nicht zur Verfügung gestanden. In der Folge hat er sich zu einem zuverlässigen Stammspieler unseres jungen Teams entwickelt. „Schache ist seit 2017 Teil der Olympia Familie. Es ist unser oberstes Ziel, dass Spieler wie er bei uns bleiben. Hannes hat in der Abwesenheit unserer erfahrenen Spieler einen großen Entwicklungsschritt genommen. Wir danken ihm für sein Vertrauen in den Verein, das Team und die Trainer. Weiter erhoffen wir uns einen wichtigen sportlichen Beitrag und unterstützen ihn bei seinen persönlichen nächsten Schritten und Zielen.“ - Andy Spann

Marco Stöhr hat für zwei weitere Jahre zugesagt. Aus der Jugend zu den Aktiven und nun mit Vollgas voran. Marco kommt in dieser Saison auf bisher 10 Einsätze, in denen er ein Tor erzielen konnte und weitere zwei Tore vorbereitet. Nach einer Verletzungspause über den Winter, ist er aktuell in bestechender Form und trägt wie viele andere einen großen Teil zur aktuellen Situation bei. „Marco ist ein junger Spieler im ersten Aktivenjahr und hat uns mit seinem Potenzial, seinen Leistungen und vor allem seinem Charakter überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass auch Marco Vertrauen in den Verein und das Trainerteam hat. Marco wird mit seiner Einstellung einen wichtigen Beitrag zum Erreichen unserer anstehenden Ziele leisten.“ - Andy Spann

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Ebersbach (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Ebersbach setzt weiter auf seine Nachwuchskräfte und freut sich, die Vertragsverlängerung mit Finn Munz bekanntzugeben. Der 19-jährige Defensivspieler wechselte im Sommer 2023 vom TSV Wäschenbeuren nach Ebersbach und hat sich seither stark entwickelt. Mit seiner mutigen Spielweise, klaren Körpersprache und einem ausgeprägten Zweikampfverhalten bringt der junge Rechtsfuß frischen Wind in die Mannschaft. Nach ersten Einsätzen in der Saison 2023/24 ist Finn in der aktuellen Spielzeit 2024/25 fester Bestandteil des Teams: 15 Bezirksliga-Partien, 2 Assists. Ein klarer Fingerzeig, wohin sein Weg führen kann.

Finn gehört zu den „jungen Wilden“ beim SVE, die nicht nur mit Talent, sondern auch mit Leidenschaft und Einsatz überzeugen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft in rot und weiß!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++