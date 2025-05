Zugang und Verlängerung in der Landesliga, Neuansetzung nach Abbruch

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++

TSV Crailsheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Saison 2025 / 2026 mit unserem Keeper #1 Oliver Wilhelm. Danke für deine Verbundenheit und Treue, lieber Oli.

+++

+++

Anadolu Reutlingen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, die Verpflichtung von Serhan Akyürek bekanntzugeben. Der 19-jährige Defensivspieler gilt als großes Talent und verstärkt uns in der kommenden Saison. Serhan durchlief in seiner fußballerischen Ausbildung die Jugendabteilungen des VfL Pfullingen und des SSV Reutlingen. Zuletzt stand er bei Croatia Reutlingen in der Landesliga im Einsatz, wo er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Mit seiner Technik, Spielübersicht und Dynamik bringt Serhan genau die Qualitäten mit, die wir für unsere weitere sportliche Entwicklung suchen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Wir sind überzeugt, dass Serhan sportlich wie menschlich hervorragend zu Anadolu Reutlingen passt – und sind stolz darauf, dass uns mit seiner Verpflichtung ein echter Transfercoup gelungen ist.

Mit Daniele Costa dürfen wir zur neuen Saison einen weiteren vielversprechenden Neuzugang in unseren Reihen begrüßen. Der talentierte Offensivspieler hat seine fußballerische Ausbildung bei den Young Boys Reutlingen, dem SSV Reutlingen und der TSG Tübingen genossen und bringt eine starke Basis sowie viel Entwicklungspotenzial mit. Daniele überzeugt nicht nur durch seine spielerischen Fähigkeiten, sondern auch durch seine Einstellung und seinen Teamgeist – Eigenschaften, die hervorragend zu unserer Philosophie passen. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für Anadolu Reutlingen entschieden hat. Besonders stolz sind wir darauf, dass Spieler mit verschiedenen Wurzeln den Weg zu uns finden und sich mit unserem türkisch geprägten Verein identifizieren. Vielfalt ist für uns eine Stärke – und Daniele ein weiteres Beispiel dafür. Ciao Daniele – wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

+++

+++

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Bezirk mit:

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260287

TSVgg Stuttgart-Münster - VfL Herrenberg

Alter Termin: Sonntag, den 25.05.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Donnerstag, den 22.05.2025 um 19.00 Uhr

Kreisliga A, Staffel 2

Spielkennung: 351285200

SV Sillenbuch - TSV Jahn Büsnau

vom Sonntag, den 04.05.2025

Der Spielabbruch war nach Auffassung des Bezirkssportgerichts nicht gerechtfertigt. Das Spiel wurde daher wie folgt neu angesetzt: Donnerstag, den 15.05.2025 um 19.30 Uhr

+++

+++