Zugang und Trainer-Abschied in der Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Altenmünster (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute heißt es Abschied nehmen. Nach 20 Jahren im Trikot unseres VfR Altenmünster müssen wir uns von Jonathan Rück verabschieden. Zwei Jahrzehnte voller Leidenschaft, unzähliger Spiele, großartiger Erfolge und echter Vereinsliebe – du hast unsere Farben mit Stolz getragen und mitgeprägt, was unser Verein heute ist. Aus beruflichen Gründen schlägt Jonathan nun ein neues Kapitel auf und wird leider nicht mehr für uns auf dem Platz stehen. Danke, Joni, für deine Hingabe, deinen Einsatz und all die gemeinsamen Momente. Du bist und bleibst ein Teil der VfR-Familie.

Neuzugang beim VfR Altenmünster! Wir freuen uns, Benedikt Frech als neues Mitglied unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen! Der pfeilschnelle Offensivspieler wechselt zu uns und wird unsere Außenbahnen verstärken. Nach einer verletzungsbedingten Pause ist Benedikt wieder topfit und hochmotiviert. Zuvor war er für die SpVgg Satteldorf in der Landesliga im Einsatz und bringt jede Menge Erfahrung und Tempo mit an Bord.

Transfercoup perfekt! Niklas Häusinger kommt an die Kirchstraße! Wir freuen uns riesig, euch heute einen echten Goalgetter präsentieren zu dürfen! Niklas bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch beeindruckende Zahlen mit: 59 Tore in den letzten 4 Spielzeiten – eine echte Ansage! Mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und seinem unermüdlichen Einsatz wird Niklas unsere Offensive in der kommenden Saison mächtig aufmischen. Willkommen beim VfR Altenmünster, Niklas – auf viele gemeinsame Tore und Erfolge!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Türkgücü Ulm (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Abschied von unserem Cheftrainer Kai Uwe Grün! Mit dem Ende der laufenden Saison geht beim SC Türkgücü Ulm ein Freund: Unser Cheftrainer Kai Uwe Grün wird seine Tätigkeit beenden. Diese Entscheidung erfüllt uns mit großem Bedauern – und zugleich mit tiefem Respekt für die Beweggründe, die ihn dazu geführt haben. Kai Uwe Grün hat in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich Spuren hinterlassen. Er hat unsere Mannschaft mit Herzblut und Leidenschaft geführt – immer mit dem Blick für das Wesentliche, mit einem offenen Ohr für jeden einzelnen Spieler und dem unermüdlichen Willen, gemeinsam besser zu werden. Unter seiner Leitung haben wir als Team große Schritte gemacht und uns als feste Größe in der Landesliga etabliert. Doch sein Wirken ging weit über den Sport hinaus. Kai war – und ist – für uns weit mehr als nur ein Trainer: Er ist ein Freund geworden. Der erste “türkische Ulmer” sagen wir manchmal halb im Scherz, aber voller Anerkennung und Dankbarkeit. Er hat unsere Kultur angenommen, unsere Gemeinschaft bereichert und Brücken gebaut – auf und neben dem Platz. Wir verlieren mit ihm einen echten Teamplayer und Menschenfreund. Umso mehr wünschen wir ihm für seinen weiteren Weg von Herzen nur das Beste: Gesundheit, Zeit für die Familie und viele schöne Momente außerhalb des Fußballplatzes. Die Tür beim SC Türkgücü Ulm wird für Kai Uwe Grün immer offenstehen – ob als Zuschauer, Ratgeber oder einfach als Freund des Vereins.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Weingarten (Bezirksliga Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

DANKE, MARTIN! Nach über 200 Spielen und mehr als 100 Toren heißt es für uns schweren Herzens: Abschied nehmen von einem echten SVW-Urgestein. Martin Bleile hat über Jahre hinweg nicht nur auf dem Platz alles gegeben – sondern auch abseits davon unzählige Stunden für unseren Verein investiert. Ob als Führungsspieler, Torschütze oder einfach als Mensch, der immer für den SV Weingarten da war: Martin hat Spuren hinterlassen, die bleiben werden. Wir verlieren nicht nur einen Ausnahmespieler, sondern auch ein Vorbild, einen Teamplayer – und vor allem einen Freund. Deine Leidenschaft, dein Einsatz und dein Herzblut werden uns fehlen, Martin. Einmal SVW – immer SVW! Danke für alles und bis bald, Legende!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++