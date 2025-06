Zugang und eine Verlängerung beim Verbandsligisten

Marian – Danke für Deinen Einsatz! Seit 2013 im Verein. 64 Pflichtspiele, 2.274 Minuten, 12 Tore. In der Landesligasaison 2023/24 hast Du über unsere Zweite den Sprung in die Erste geschafft – und direkt voll eingeschlagen! Mit unermüdlichem Einsatz, Kampfgeist und der Bereitschaft, immer dorthin zu gehen, wo es weh tut, hast Du Dir einen festen Platz im Team erarbeitet. Deine Mentalität und Dein Einsatzwille haben Dich für uns unersetzlich gemacht. Wir sagen Danke für alles und wünschen Dir nur das Beste!

Ruben – Danke für starke Jahre im Trikot unserer Ersten! Seit 2016 hast Du für den TuS gezaubert. 110 Pflichtspiele, 8.272 Minuten, 24 Tore – und unzählige starke Auftritte hast Du abgeliefert. In den letzten Jahren hast Du Dich zu einem echten Führungsspieler entwickelt.

Mit Deinem starken linken Fuß hast Du immer wieder für Torgefahr gesorgt – und dem ein oder anderen Gegenspieler schlaflose Nächte bereitet. Deine hohe Qualität, Dein Einsatz und Deine Persönlichkeit haben unser Team geprägt. Wir danken Dir von Herzen und wünschen Dir alles Gute für Deinen nächsten Karriereschritt – sportlich und persönlich!

FC Esslingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kaderupdate 1 – Paul Ulmer bleibt! Wir freuen uns, mit Paul Ulmer die erste Personalie für die Saison 2025/26 präsentieren zu können. Cheftrainer Tobias Hofmann: „Wir freuen uns sehr, dass Paul an Bord bleibt. Er ist ein starker Rückhalt, der neben seinen Fähigkeiten auf der Linie auch mit dem Ball Qualitäten hat und für uns im Aufbauspiel eine enorm wichtige Komponente darstellt. Wir hoffen, dass seine Entwicklung weiter nach oben zeigt und wollen ihn dabei bestmöglich unterstützen.“ Wir wünschen Paul alles Gute für die anstehende Saison!

Kaderupdate 2 – Torspieler-Trio komplettiert! Mit Philipp und Pana stoßen zwei Torspieler aus der eigenen Jugend zum Herrenteam. Philipp spielt aktuell noch in unserer U19, Pana wagt den Sprung direkt aus der U17. Pana: „Ich freue mich auf meine erste Saison bei den Herren und darauf, wichtige Erfahrungen zu sammeln – aber vor allem, mich weiterzuentwickeln.

Die Gespräche im Vorfeld liefen sehr positiv. Ich habe gespürt, dass man mir etwas zutraut, und genau das möchte ich auf dem Platz beweisen.“ Philipp: „Für mich ist es eine tolle Chance, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft an meinen Zielen zu arbeiten. Die Gespräche mit dem Team und den Verantwortlichen waren super und haben mich beeindruckt. Ich möchte hier meine nächsten Schritte gehen, hart trainieren, mich stetig verbessern und meinen Beitrag zum Team leisten. Ich bin dankbar für die Unterstützung und freue mich auf die Saison.“ Cheftrainer Tobias Hofmann: „Mit Pana und Philipp stoßen zwei hochtalentierte Torspieler aus dem eigenen Nachwuchs zum Herrenteam, die bereits starke Leistungen gezeigt haben. Beide bekommen nun die Möglichkeit, sich im Männerbereich zu beweisen. Wir freuen uns sehr, dass die beiden mit an Bord sind!“ Viel Erfolg, Jungs!

FC Spraitbach (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang für die kommende Saison! Herzlich Willkommen Kenan Kogu. Der 32-Jährige unterstützt uns ab Sommer im zentralen Mittelfeld! Wir freuen uns auf dich!

TSG Reutlingen (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TSG Reutlingen holt Giuseppe Garofalo zurück an den Ringelbach. Die TSG Reutlingen verstärkt sich zur neuen Saison mit einem alten Bekannten: Der 27-jährige italienische Stürmer Giuseppe Garofalo kehrt nach mehreren Stationen im Amateurfußball zu seinem Heimatverein zurück. Garofalo durchlief von der F-Jugend an neun Jahre lang die Jugendabteilung der TSG, bevor ihn sein Weg unter anderem zum TSV Eningen, GSV Hellas Reutlingen, CP Reutlingen, SSV Rübgarten und zuletzt zu Sveti Sava führte. Trainer Alex Tadic, der Garofalo bereits beim TSV Eningen betreute, zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Giuseppe ist ein wichtiger Zugang für unsere Offensive. Er kann gekonnt seine Mitspieler in Szene setzen, ist sehr bodenständig und mit seinen 27 Jahren bereits einer der erfahrenen im Team. Er war bereits in Eningen bei mir eine wichtige Säule in der Mannschaft. Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit.“ Auch Giuseppe selbst blickt gespannt auf seine Rückkehr: „Es ist schön, nach einigen Stationen wieder zurück zu den Wurzeln zu kehren. Ich bin voll Vorfreude und freue mich auf diese neue Herausforderung.“ Mit Garofalo sichert sich die TSG einen vielseitigen Angreifer, der sowohl fußballerische Qualität als auch Verbundenheit zum Verein mitbringt – eine Kombination, auf die sich Fans und Team gleichermaßen freuen dürfen.

