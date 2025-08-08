Zugang Nummer 20 beim FC Büderich 02

Beim Kampf um den Einzug in die zweite Runde soll ein weiterer neuer Spieler helfen. Kaies Alaisame verstärkt ab sofort die Büdericher Offensivabteilung. Der 23-Jährige, der bereits Sommer-Zugang Nummer 20 ist, genoss seine fußballerische Ausbildung beim 1. FC Mönchengladbach. Nach seiner Debütsaison im Seniorenbereich beim MSV Düsseldorf, für den er 2022/23 in 19 Partien dreimal traf, wechselte er zu Union Nettetal. Beim Oberliga-Absteiger der Vorsaison war er in den beiden vergangenen Jahren unumstrittener Stammspieler und steuerte in 65 Spielen 14 Tore und 19 Vorlagen bei.

"Kann sofort weiterhelfen"

Siebenbach hatte den Offensivmann bereits länger im Blick: „Ich war schon länger mit ihm im Kontakt. Da sich sein Wechselwunsch in die Regionalliga zerschlagen hat, hat sich diese Option nun überraschend ergeben. Letztlich konnten wir uns gegen zwei andere Oberligisten durchsetzen.“ Aufgrund seiner Erfahrung dürfte Alaisame keine große Eingewöhnungszeit benötigen. „Kaies ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen wird. Er kennt die Liga und ist in der Lage, Woche für Woche seine Leistung zu bringen“, ist Siebenbach überzeugt. Alaisame sei zudem flexibel einsetzbar – in der offensiven Dreierreihe hinter der Spitze, auf der Zehn, auf den Außenbahnen oder als Achter.

Ob der Neuzugang schon am Sonntag zum Einsatz kommt, ist noch offen. „Wir hoffen, dass er spielberechtigt ist, aber da hängt es auch vom Verband ab“, so Siebenbach. Auch bei anderen Spielern herrscht noch Unsicherheit. Bis zu vier Akteure stehen auf Grund noch nicht erteilter Freigaben auf der Kippe.

Über den ersten Pokal-Gegner weiß Siebenbach nicht allzu viel. „Ich kenne den Verein nicht. Aber die Repelener sollen sich gut verstärkt haben und hatten ordentliche Vorbereitungsergebnisse.“ Umso wichtiger sei es, dass seine Schützlinge die Partie von Beginn an ernst nehmen: „Wir haben viele junge Spieler, daher wäre es wichtig, mit einem Erfolgserlebnis zu starten.“ Generell sieht Siebenbach sein Team noch nicht am Leistungslimit, ist aber mit der Entwicklung zufrieden: „Wir sind gut in die Vorbereitung gestartet, hatten dann einen kleinen Durchhänger, aber vor allem der Test zuletzt gegen Fortuna Köln war ein großer Schritt nach vorne. Ich bin guter Dinge, dass wir am Sonntag eine gute Leistung zeigen werden.“