Zugang Nummer 19 und 20: Landesligist bedient sich beim Konkurrenten

Der TSV Bernhausen, Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzt seine umfangreiche Kaderplanung fort. Mit Matti Theobald und Wesley Acholonu wechseln zwei 19 Jahre alte Spieler vom TV Echterdingen an den Fleinsbach. Beide bringen körperliche Präsenz mit und sollen beim TSVB den nächsten Entwicklungsschritt gehen und Verantwortung übernehmen können.
Theobald ist 1,88 Meter groß und kommt als junger Abwehrspieler für die linke Seite nach Bernhausen. Beim TV Echterdingen entwickelte er sich in der vergangenen Saison weiter und schaffte im Winter den Sprung aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft. Der TSV sieht in ihm einen Spieler, der gut zum eigenen Anforderungsprofil passt und perspektivisch zusätzliche Stabilität auf der linken Defensivseite geben kann.
Acholonu misst 1,90 Meter und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. In seiner ersten Bezirksligasaison in der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen sammelte er 18 Torbeteiligungen. Für die Relegation wurde er in die erste Mannschaft befördert und traf in der ersten Runde dreimal. Seine Geschwindigkeit, sein Mut im Eins-gegen-eins und seine körperlichen Voraussetzungen machen ihn zu einem interessanten Offensivbaustein.
Beide Spieler stammen von den Fildern, sind entwicklungsfähig und standen beim TSV Bernhausen bereits länger im Blickfeld. Mit ihren Verpflichtungen setzt der Landesligist seinen Weg fort, junge ambitionierte Spieler einzubinden und ihnen eine Bühne für den nächsten Schritt zu geben.
Der Kader von Trainer Ugur Yilmaz verändert sich damit weiter deutlich. Neben Theobald und Acholonu gehören unter anderem Mertcan Özocak, Ekrem Servi, Markus Fickeisen, David Plattenhardt, Max Wanner, Nikita Schestakow, Lucio Fanelli, Alexander Lang, Tim Schuldt, Fabian Fuhl, Cono Lombardo, Flon Ajvazi, Mehmet-Emin Sarikurt, Nico Schmid, Fabian Leidenbach, Ali Karakoc und Santiago Potenza zu den Zugängen. Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber, darunter mehrere Wechsel zum TV Echterdingen und zum SV Böblingen.