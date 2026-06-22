Zugang Nummer 19 und 20: Landesligist bedient sich beim Konkurrenten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Bernhausen, Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzt seine umfangreiche Kaderplanung fort. Mit Matti Theobald und Wesley Acholonu wechseln zwei 19 Jahre alte Spieler vom TV Echterdingen an den Fleinsbach. Beide bringen körperliche Präsenz mit und sollen beim TSVB den nächsten Entwicklungsschritt gehen und Verantwortung übernehmen können.

Theobald ist 1,88 Meter groß und kommt als junger Abwehrspieler für die linke Seite nach Bernhausen. Beim TV Echterdingen entwickelte er sich in der vergangenen Saison weiter und schaffte im Winter den Sprung aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft. Der TSV sieht in ihm einen Spieler, der gut zum eigenen Anforderungsprofil passt und perspektivisch zusätzliche Stabilität auf der linken Defensivseite geben kann.

Acholonu misst 1,90 Meter und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. In seiner ersten Bezirksligasaison in der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen sammelte er 18 Torbeteiligungen. Für die Relegation wurde er in die erste Mannschaft befördert und traf in der ersten Runde dreimal. Seine Geschwindigkeit, sein Mut im Eins-gegen-eins und seine körperlichen Voraussetzungen machen ihn zu einem interessanten Offensivbaustein.